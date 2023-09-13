الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقي يؤكد عمق العلاقات الأخوية مع الإمارات

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على عمق العلاقات التي تربط الشعبين العراقي والإماراتي، فيما أشار إلى أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان جيدة، وهناك إرادة لحل جميع القضايا العالقة.

وقالت الرئاسة العراقية  في بيان، إن عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر والوفد المرافق له، مبينة أن الوزير نقل تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، فيما حمّل الرئيس وزير الدولة تحياته إلى رئيس دولة الإمارات والقيادة والشعب الإماراتي الشقيق وتمنيات الرئيس للإمارات بدوام الرفاه والتقدم.

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المجالات ذات الاهتمام المتبادل

وأشار الرئيس العراقي إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشددًا على أهمية تنميتها وتعزيزها، وإدامة التواصل في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وأكد ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين وتوحيد جهودهما لمعالجة الأزمات في المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والفكرية، والاستثمار في مجالات الاتصالات، والطرق والجسور، والموارد المائية، وتصفية تنقية مياه البحر، والزراعة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى البلدين

وتحدث الرئيس العراقي عن تحسن الأوضاع العامة في البلاد، مؤكدًا أن المحافظات والمدن العراقية تعيش استقرارا أمنيا.

تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص

وذكر أن الاستقرار في العراق هو استقرار للمنطقة بصورة عامة، وهناك تطورات إيجابية في تقديم الخدمات للمواطنين والمشاريع الاستثمارية وتأهيل البنية التحتية الأساسية وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، مبيناً في هذا السياق أن "العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان جيدة وهناك إرادة لدى الجانبين لحل جميع القضايا العالقة وفقا للدستور والقانون.

التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة

من جانبه، أعرب الوزير خليفة شاهين المرر عن سعادته بزيارة بغداد ولقاء رئيس، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق.

وأكد  دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للعراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأمن والاستقرار"، موضحا ان "بلاده مهتمة بتطوير التجارة البينية وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة.

وأعرب عن أمله بعقد شراكة اقتصادية بين البلدين وبما يحقق التنمية الشاملة.

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