ننشر خريطة سقوط الأمطار خلال اليوم بسبب العاصفة "دانيال"

ما زالت العاصفة دانيال تتصدر محركات البحث على جوجل، وذلك بالتزامن مع إعلان كافة التفاصيل عنها ووصولها إلى مصر.

وقالت الأرصاد، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بفعل العاصفة دانيال، وتقدم الرمال المثارة الآن لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية فهناك انخفاض في الرؤية الأفقية الآن، مؤكدة أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية، ولكن قد يبدأ الطقس فى التحسن بداية من غدًا الخميس.

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وعن خريطة سقوط الأمطار بسبب العاصفة دانيال أوضحت هيئة الأرصاد، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا، اليوم الأربعاء على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيًا للداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وعاصفة دانيال هى عاصفة ممطرة استمرت 3 أيام في وسط اليونان، وهى عاصفة ذو خصائص شبه استوائية في شهر سبتمبر، ويصاحبها مخاطر ومخاوف من تشكل السيول والفيضانات، إضافة إلى الرياح العاتية وارتفاع الموج عن مستوى سطح البحر، وتسبب هجوم الإعصار دانيال في اليونان في مقتل 10 أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات.