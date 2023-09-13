أستاذ اقتصاديات: الدولة تحرص دائما على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار

أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، أن القطاع الخاص يبحث عن الفرص الاستثمارية في المجال البيئي، والتغيرات المناخية.

وقال " سرحان" خلال لقائه عبر فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، الدولة تحرص دائما على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البيئة، عن طريق تقديم حوافز إيجابية مثل القروض والمنح والإعفاءات الضريبية والجمركية، بجانب شراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تقليل المخاطرة.

مساهمات القطاع الخاص في مجال البيئة

وأضاف خبير الاقتصاديات، أن مساهمة القطاع الخاص في مجال البيئة والتغيرات المناخية تتوقف على مدى الخطورة التي يواجهها، خاصة وأن الربحية هدف القطاع الخاص في المقام الأول، واستثمارات البيئة العائد الأكبر منها اجتماعي.

منصة إلكترونية للاستثمار البيئي

وأوضح أستاذ الاقتصاديات، أن القطاع الخاص يبحث عن الفرص الاستثمارية بهذا المجال، وبالتالي جرى إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، لإتاحة الفرص الاستثمارية لمؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة والصغيرة في هذا القطاع.

وكشف أنه رغم إطلاق مصر العديد من الاستراتيجيات في إطار التحول الأخضر، إلا أن التطبيق المرحلة الأهم، والخطوات العملية الفعلية المتخذة من قبل الدولة المصرية ممثلة في كل القطاعات ليساند القطاع الخاص جنبا إلى جنب الدولة في جهودها.