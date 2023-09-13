جامعة سوهاج تطلق قافلتها التنموية لقرية الديابات

أطلقت جامعة سوهاج، قافلة تنموية شاملة إلى قرية الديابات بمركز أخميم، وذلك استمرارًا لسلسلة القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة في شتى ربوع المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على المشاركة الفعَّالة والإيجابية في مبادرة "حياة كريمة"، في ضوء المسؤولية المجتمعية لها، وتنفيذ خطتها التي من أولوياتها المساهمة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة، وتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا،، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

فحص ٨٥٣ حالة

من جهته، قال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة تعمل على تسخير كل إمكاناتها لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لفئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، وذلك انطلاقًا من إدراكها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة.

وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، إنه خلال القافلة، تم توقيع الكشف الطبي على ٨٥٣ حالة بعيادات: الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، نفسية وعصبية، الأنف والأذن والحنجرة، الصدرية، الجلدية، الجراحة، التخاطب، والمسالك، إلى جانب صرف الأدوية والعلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة.

فرق علاجية مختلفة

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميد كلية الطب البيطري، إلى أن القافلة ضمت أيضًا فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، حيث ناظر الأطباء ٤٦٧ حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لها, وقد أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

جدير بالذكر أن القافلة تضمنت عددًا من الندوات التوعوية لأهالي القرية حاضر بها كلاً من الدكتور أحمد فتحي النحاس أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث ألقى ندوة بعنوان الزواج المبكر وختان الإناث جريمتان يعاقب عليهما القانون.