مختار غباشي: تحرك مصر السريع تجاه أزمة ليبيا والمغرب يؤكد ثقل الدولة وحجمها

قال الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تحرك مصر السريع تجاه ليبيا والمغرب دليل على خصوصية العلاقات وثقل الدولة وحجمها، لأن المواقف والشدائد هي التى تبرز مدى العلاقات بين الدول.

وأضاف الغباشي، خلال حوار له عبر فضائية "تن"، أن وقوف مصر والتضامن مع الأشقاء في ليبيا والمغرب، وتقديم المساعدات يعطي انطباعا عن عمق وطبيعة وخصوصية العلاقات المصرية الليبية والمغربية، ولأن مصر بموقعها وثقلها ومكانتها الجغرافية وسط العالم تبادر فور حدوث أى كارثة بالمساعدة الإنسانية، وإرسال المساعدات.

نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية: ليبيا تشكل عمق مهم جداً لمنظومة الأمن القومي العربي

وأوضح الغباشي، أن ليبيا تشكل عمق مهم جدا لمنظومة الأمن القومي العربي، ودولة جوار وعندما تكون في أزمة ذو شدة من الطبيعي أن تكون مصر أول الدول التي تساندها بالمساعدات، وخاصة أنها في كارثة إنسانية كبيرة والمبادرة المصرية السريعة وإرسال الطائرات العسكرية موقف إنساني يحسب لمصر ويضاف إليها.