الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: مصر هي السند والدعم لأشقائها العرب

صلاح مغاوري
صلاح مغاوري

تحدث الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، عن الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء في ليبيا والمغرب وفي المحيط العربي والإفريقي، مؤكدًا أن هذا الدعم ليس خافيًا على أحد.

مصر لا تدخر جهدًا 

وقال "مغاوري" خلال مداخلة هاتفية، لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن سرعة الدعم الذي قدمته مصر إلى الأشقاء في ليبيا، يدل على أن مصر لا تدخر جهدًا في الوقوف إلى جوار أشقائها العرب عندما يتعرضون إلى محنة كالتي تعرض لها الشعبين المغربي والليبي مؤخرًا.

وأكد أن ذلك يدل على أن دور مصر ليس فقط احتضان القضايا العربية ولكنها سند ودعم لأشقائها من الأخوة العرب عندما يتعرضون لمثل هذه المحن الإنسانية والكوارث الإنسانية.

وأكد الكاتب الصحفي، أن دلالة زيارة الوفد المصري بالأمس معبرة للغاية، كما أن دور مصر هو صمام أمان للمنطقة كلها وركيزة أساسية من عوامل الاستقرار في المنطقة ومصر هي رمانة الميزان لتحقيق ذلك. 

إعلان الحداد

وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًّا وبحرًّا للأشقاء في ليبيا والمغرب.

مصر ليبيا المغرب المحيط العربي العرب

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