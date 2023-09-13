الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج مودة يواصل تدريباته للحفاظ على كيان الأسرة

مودة
مودة

نجح مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة، فى تدريب حوالي 2500 مكلفة خدمة عامة و980 شابا وفتاة من المخطوبين.

وأكد البرنامج أنه تم أيضا تدريب 472 من الشباب وذوي الإعاقة المقبلين على الزواج من الجنسين بالتعاون مع Giz ويكثف تدريباته للأبناء من كريمي النسب.

وأوضح أنه تم عقد لقاء مع المأذونين والمأذونات في إطار المبادرة التوعوية للمأذونين، بالإضافة إلى تنفيذ معسكرات صيفية لذوي الإعاقة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.

"عبدالغفار" و"القباج" يناقشان التعاون بين برنامج "مودة" ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج القومي للحفاظ على الكيان الأسرة المصرية "مودة"، جاء فى إطار التدخلات المصرية لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، حيث يقوم بتأهيل المقبلين على الزواج على العديد من المستويات على المفاهيم والمعلومات الخاصة بالكيان الأسري السوى من خلال إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج والحاجة إلى أن تتضمن كذلك الجانب السيكولوجى.

المشروع يهتم بالأشخاص ذوى الإعاقة 

قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة، إن البرنامج يهتم أيضا بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلق حزمة تدريبية لهم فى مراكز الشباب على مستوى ١٠ محافظات كمرحلة أولى، هى: البحر الأحمر، القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، والفيوم، والدقهلية، وسوهاج، وقنا، وأسوان من خلال جلسات محاكاة وقصص تفيد تلك الفئة بناءً على طلبهم، بالإضافة إلى استخدام جانب ألوان معينة تراعى ظروفهم، علاوة على توفير متخصصين فى لغة الإشارة لمن يعانون من إعاقات سمعية، موضحة أن هناك إقبالا كبيرا من ذوى الهمم على تدريبات مودة، ومن بينهم أشخاص لديهم إعاقات بصرية، وآخرون يعانون إعاقات حركية.

وأشارت مدير برنامج مودة إلى أن البرنامج يعقد أيضا العديد من الندوات والدورات التدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج "مودة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

مودة خدمة عامة كيان الأسرة المقبلين على الزواج ذوي الإعاقة المأذونين نيفين القباج

الأكثر قراءة

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

"بسبب دراجة نارية".. عاطل يذبح شابًا وسط الشارع ويدهس أمين شرطة بالقليوبية

"الأرصاد": نودع تأثيرات "دانيال" اليوم.. وبدء تراجع درجات الحرارة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟