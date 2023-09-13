برنامج مودة يواصل تدريباته للحفاظ على كيان الأسرة

نجح مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة، فى تدريب حوالي 2500 مكلفة خدمة عامة و980 شابا وفتاة من المخطوبين.

وأكد البرنامج أنه تم أيضا تدريب 472 من الشباب وذوي الإعاقة المقبلين على الزواج من الجنسين بالتعاون مع Giz ويكثف تدريباته للأبناء من كريمي النسب.

وأوضح أنه تم عقد لقاء مع المأذونين والمأذونات في إطار المبادرة التوعوية للمأذونين، بالإضافة إلى تنفيذ معسكرات صيفية لذوي الإعاقة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج القومي للحفاظ على الكيان الأسرة المصرية "مودة"، جاء فى إطار التدخلات المصرية لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، حيث يقوم بتأهيل المقبلين على الزواج على العديد من المستويات على المفاهيم والمعلومات الخاصة بالكيان الأسري السوى من خلال إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج والحاجة إلى أن تتضمن كذلك الجانب السيكولوجى.

المشروع يهتم بالأشخاص ذوى الإعاقة

قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة، إن البرنامج يهتم أيضا بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلق حزمة تدريبية لهم فى مراكز الشباب على مستوى ١٠ محافظات كمرحلة أولى، هى: البحر الأحمر، القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، والفيوم، والدقهلية، وسوهاج، وقنا، وأسوان من خلال جلسات محاكاة وقصص تفيد تلك الفئة بناءً على طلبهم، بالإضافة إلى استخدام جانب ألوان معينة تراعى ظروفهم، علاوة على توفير متخصصين فى لغة الإشارة لمن يعانون من إعاقات سمعية، موضحة أن هناك إقبالا كبيرا من ذوى الهمم على تدريبات مودة، ومن بينهم أشخاص لديهم إعاقات بصرية، وآخرون يعانون إعاقات حركية.

وأشارت مدير برنامج مودة إلى أن البرنامج يعقد أيضا العديد من الندوات والدورات التدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج "مودة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.