كيف ساهمت الدولة في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال "مودة"؟

أكدت وزارة التضامن، أن مشروع مودة أطلق عدة مبادرات تمثلت في إعداد كوادر تدريبية من خلال تكوين وإعداد 7 شبكات من 1600 مدرب ومتخصص على مستوى الجمهورية الذين قاموا بدورهم بتنفيذ التدريبات والفعاليات المباشرة بمختلف مبادرات المشروع.

وأكدت الوزارة، أنه تم تدريب 133,196 طالب وطالبة داخل 11 جامعة منذ مارس 2019، كما أطلق المشروع مبادرة تدريب ورفع وعي طلبة المعاهد العُليا والمتوسطة، استفاد منها 76,193 طالب وطالبة داخل 80 معهد عالي ومتوسط من خلال 1014 تدريب منذ نوفمبر2021

وأضافت أن المبادرة شملت قُرى حياة كريمة، استفاد منها 153,428 شاب وفتاة من أبناء 270 قرية من خلال فعاليات توعية مباشرة وندوات وتدريبات منذ أكتوبر 2021، كما أطلق المشروع مبادرة تدريب الشباب داخل الهيئات الشبابية والمعسكرات الصيفية، استفاد منها 14 الف شاب وفتاة منهم شباب من ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل، أطلق «مودة» مبادرة تدريبات المخطوبين، حيث تم تدريب 24,354 شاب وفتاة من المخطوبين والمتزوجين حديثًا، خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، ولم تغفل الدولة حديثي التخرج، حيث أطلقت مبادرة تدريب مكلفات الخدمة العامة، ومن خلالها استفاد نحو 17 ألف مكلفة خدمة عامة منذ يونيو 2019

وفيما يخص المتعافين من الإدمان، أطلق المشروع مبادرة المشورة الأسرية للمتعافين من الإدمان وزوجاتهم، استفاد منها 1,500 متعافي وزوجاتهم، منذ سبتمبر 2020، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية من خلال بث مباشر مع مجموعة من الخبراء، بمشاركة 187,625 مستفيد منذ فبراير 2021.

ولم يكتف المشروع بتدريباته المباشرة، بل قام بإطلاق منصة مودة الرقمية للتعلم عن بعد في ديسمبر 2019 بحضور رئيس الجمهورية وذلك بهدف الوصول لأكبر عدد من الشباب حيث استفاد منها 4,7 مليون مواطن، حيث توفر المنصة محتوى علمي به المعلومات الأساسية لبناء كيان أسري سوي، وقام المشروع أيضا بتوفير المنصة بلغة الإشارة وإتاحتها للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية، كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات المنصة كأحد متطلبات التخرج الاختيارية بالجامعات المصرية.

ويستهدف المشروع القومي «مودة» تنفيذ عدة خطوات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث جاري تطوير الحقيبة التدريبية الخاصة بفئة المخطوبين، كما سيتم بدء تنفيذ تدريبات مودة المتخصصة على مدار يومين خلال الربع الأخير من 2023.

وحاز على إشادة ودعم واسع من النواب والشخصيات العامة للمشروع والتوصية بجعله متطلب توثيق زواج بجلسات الحوار الوطني ومجلس النواب.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان «علشان ولادكم .. احسبوها صح»، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.

وسيتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية، والتي ترد على تساؤلات الجمهور، كما سيتم الاستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية الدينية للأسر، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام سواء الجماهيري أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.