الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس بورفؤاد: جهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الأمطار

رفع آثار الأمطار
رفع آثار الأمطار

 أعلن اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء، عن مواصلة الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة لشفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع والميادين بنطاق المدينة، بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها المدينة.

رئيس مدينة بورفؤاد يؤكد رفع درجة الاستعداد وتفعيل عمل غرفة العمليات الرئيسية

كما أكد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان مجلس المدينة في حالة انعقاد دائم على مدار الـ٢٤ ساعة، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأشار إلى استمرار رفع حالة الطوارئ بنطاق مدينة بورفؤاد، للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر، موضحًا أنه تتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وأكد أن مجلس المدينة قام بالدفع بالطاقة القصوى لسيارات الكسح الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وماكينات شفط المياه على مستوى المدينة لاحتواء المواقف الطارئة، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار.

رئيس مدينة بورفؤاد: انتشار الفرق الميدانية بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر

وفي سياق متصل، أكد أن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت برفع آثار المياه فور سقوط الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأن الأوضاع بمدينة بورفؤاد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في رفع وسحب مياه الأمطار، مع رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

وأكد ضرورة تعاون كل الجهات المنوط بها التعامل أثناء سقوط الأمطار، والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وأشغال هيئة قناة السويس وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينها أثناء فترة سقوط الأمطار.

رفع آثار الأمطار
رفع آثار الأمطار
رفع آثار الأمطار
رفع آثار الأمطار
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