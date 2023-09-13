نجلة الراحلة رجاء الجداوي تروي كواليس عن حياتها وتبكي على الهواء (فيديو)

كشفت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن كواليس في حياتها الشخصية ترويها لأول مرة، قائلة، إنها كانت تعتبر أن الأناقة ليست في الأزياء فقط وإنما في التعامل، وكان لها طقوس في حياتها اليومية ولا تحب مشروب القهوة وتبدأ يومها منذ الساعة الرابعة والنصف صباحاً، وكانت تحافظ على الصلاة.

وأضافت أميرة مختار، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن والدتها كانت تحب الالتزام في مواعيد التصوير وتحضر للشخصية قبل التوجه لمكان التصوير أو الاستوديو، وكانت شخصيتها شديدة بدون أن تنفعل على أحد.

واحدة من قامات الفن المصري.. كواليس عالم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

وتابعت أميرة، أن والدتها دائمًا كانت تهتم بالسلوكيات والدراسة، مؤكدة أنها لا تتذكر موقفًا قاسيًا منها، معقبة: “لا تحب الضرب في التربية ولكن في صحوبية وتفهم والصداقة والثقة أساسا ولكن الأم لازم تكون خط الدفاع الأول عن أولادها لمرحلة عمرية معينة”.

وتأثرت نجلتها بالبكاء عندما رأت والدتها، خلال مقطع فيديو خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها قبل وفاتها.