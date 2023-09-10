ابنة الفنانة رجاء الجداوى فى ذكرى ميلادها الـ 89: أشكر كل إنسان يهتم بالدعاء لوالدتى

أعربت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها بالاحتفال بذكرى ميلاد والدتها الـ 89.

وأضافت أميرة مختار، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، أدعي كل يوم أن يديم الله سبحانه على والدتي الفنانة رجاء الجداوي حب الناس.

وتابعت أميرة مختار: "أشكر كل إنسان يهتم بالدعاء لها وبمتابعة صفحتها، ودائمًا ما يذكرها بكل خير، الأثر هو أجمل شيء ممكن أن يتركه الإنسان".

وأوضحت أنها بدأت منذ عام تدريب الشباب على السلوكيات التي كانت تربيني عليها والدتي الفنانة رجاء الجداوي، حيث أسترجع كل السلوكيات التي تعلمتها منها وأطبقها مع طلابي، كنوع من أنواع الصدقة الجارية لأمي، وفي نفس الوقت كشيء ينتفع به لأننا في حاجة إلى تذكر سلوكياتنا الحسنة.