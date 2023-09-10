الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ابنة الفنانة رجاء الجداوى فى ذكرى ميلادها الـ 89: أشكر كل إنسان يهتم بالدعاء لوالدتى

رجاء الجداوى
رجاء الجداوى

أعربت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها بالاحتفال بذكرى ميلاد والدتها الـ 89.

وأضافت أميرة مختار، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، أدعي كل يوم أن يديم الله سبحانه  على والدتي الفنانة رجاء الجداوي حب الناس.

وتابعت أميرة مختار: "أشكر كل إنسان يهتم بالدعاء لها وبمتابعة صفحتها، ودائمًا ما يذكرها بكل خير، الأثر هو أجمل شيء ممكن أن يتركه الإنسان". 

وأوضحت أنها بدأت منذ عام تدريب الشباب على السلوكيات التي كانت تربيني عليها والدتي الفنانة رجاء الجداوي، حيث أسترجع كل السلوكيات التي تعلمتها منها وأطبقها مع طلابي، كنوع من أنواع الصدقة الجارية لأمي، وفي نفس الوقت كشيء ينتفع به لأننا في حاجة إلى تذكر سلوكياتنا الحسنة. 

اميرة مختار احتفال ذكرى ميلاد رجاء الجداوى ابنة الفنانة رجاء الجداوي

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 فى محافظات مصر

موقف حفر 11 بئرًا استكشافية.. البطل يترأس الجمعية العمومية لـ«جابكو» الثلاثاء

مصادر بالتعليم تكشف تفاصيل عن منهج المرحلة الإعدادية الجديد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأحد 10 سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب