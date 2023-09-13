عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

معلوم أن من أهم سمات العمل الأهلي والذي يميزه عن سائر الأنشطة الإنسانية أن الالتحاق بمؤسساته يتم عبر التطوع ، وعمل وحداته قريب من الناس ومن واقعهم ، ولديها القدرة على التواصل المباشر مع العائلات والأهالي في القرى والتعرف على أحلامهم ومطالبهم ، بل وشكاواهم وأولوياتهم ورفعها إلى أجهزة الحكومة المعنية .. وهنا ، نأمل أن تكون تلك المنظمات الأهلية قادرة على أن تكون الطرف الوسيط بين الحكومة والأهالي على مستوى القرى والتوابع بعيدًا عن تدخل أصحاب النفوذ وعرقلة الحكم المحلي ، بحيث تكون المشروعات الجاري تنفيذها ملكًا للناس ومستجيبة لطموحاتهم وأولويات مطالبهم ..

حياة كريمة .. إنها تلك المبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهي مبادرة متعددة في أهدافها وأسسها ، ومتكاملة فى صياغاتها وأشكالها ، تنطلق هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبُعد إنساني قبل أى شيء آخر ، فهي ليست فحسب مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري ، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم ، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية ، لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن ..

ومن هنا ، كان لِزامًا أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأولِ مرة - وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر ، لأن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات ، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية ، هي بمثابةِ مسئولية ضخمة ستتشاركُ هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزامِ تقديمها إلى المواطن المصري ، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا للمساعدة ولمد يدِ العَونِ لها ، حتى تستطيع أن تحيا الحيَاة الأفضل التي تستحقُّها والتي تضمن لها الحياة الكريمة ..

وفي إطار تعاون وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لاكتمال ودعم عمل مؤسسة " حياة كريمة " أرى أهمية ضم مؤسسات قدمت الكثير من المبادرات التطوعية في تجميل وجه الريف المصري ، وأرى أن مؤسسة الدكتور الفنان عبد الوهاب عبد المحسن ( كمنظمة غير هادفة للربح تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ) يمكن أن تساهم بجهد إبداعي جمالي غير مسبوق لتنمية أي موقع بجماليات الفنون الجدارية ، والمؤسسة هي صاحبة فكرة الجداريات التي غيرت وجه العديد من المناطق في مصر المحروسة ..

وتعد الجداريات المرسومة على جدران المنازل جزء من أنشطة ملتقى سنوي تقوم به مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للسنة الثالثة على التوالي ، فترة الملتقى تدوم أسبوعين ، وكل مرة تدعو المؤسسة فنانين مصريين وأجانب للمشاركة في تنمية المنطقة ..

لقد سبق وقدم الفنان ومؤسسته أكثر من 500 فنان من داخل مصر وخارجها للمشاركة في المشروع كمتطوعين ، اختارت المؤسسة منهم 40 من دول عدة منها مصر وكوريا الشمالية والهند ومقدونيا وتونس وإيران والسودان والبحرين ..

ويؤمن عبد المحسن أن الفن أفضل سلاح لمحاربة التطرف ، وأنه كلما انغمس أهالي مدينة ما في الأنشطة الفنية فهذا سيقتل أي تطرف من أي نوع يرغب في الحياة بينهم ، يقول " هدف الملتقى الأساسي هو أن يزيح أي أفكار غريبة على مجتمعاتنا لتحل بدلاً منها أفكار التسامح وقبول الآخر والإيجابية ، لمدة أسبوعين كاملين قمنا بأنشطة عدة منها أمسيات شعرية ، وحفلات موسيقية ، وكل أبطالها من سكان المنطقة ، فهناك من يغني ومن يعزف على العود ، كان الملتقى فرصة لأن يعبر الجميع عن موهبته ..

لاشك أن من بين أهداف الملتقى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، والسلبيات التي يتم تصديرها عن الدولة المصرية ، ويهدف الملتقى لإثراء وجدان أطفال البرلس ، ولفت النظر إلى أهمية الفن في صياغة وتشكيل الوجدان ، وتجميل حوائط مدينة البرلس العتيقة التي يمتد تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة ..

معلوم أن الثقافة مفهوم شامل وليس هو الرسم أو الكتابة وحسب بل هو حراك مجتمعي ، وقد بدأ الملتقى بجداريات ثم أضيفت المراكب الكبيرة وبعدها الصغيرة ، وانتقلت المراكب للعرض بالقاهرة .. فهل يخطط الملتقى لإقامة فعاليات ثقافية موازية مثل حفل موسيقي بالافتتاح وندوة إبداعية أو بحثية بالختام أو مسابقة باسم الملتقى ؟

أخيرًا ، وللأسف لا توجد للمؤسسة موارد مالية ، وفي كل دورة يبدأ " عبد المحسن " في رحلة البحث عن داعمين ورعاة والاعتماد بشكل كبير على مؤسسات الدولة كاللجوء للمحافظة للدعم وكذلك وزارة الشباب التي يعتمد عليها بدرجة كبير في دعم تلك المؤسسة الإبداعية ، وخاصة أن لهم شراكة في برنامج مدن ملونة وترسل لهم فى كل دورة ٦٠ شابا من الجامعات والمراكز الفنية لمساعدة الفنانين والاحتكاك بهم والاستفادة من خبراتهم ، لكن تواجه المؤسسة في كل دورة مشكلة في التمويل يحاولون التعامل معها ..

ولا يختلف حال أطفال البرلس عن أطفال باقي القرى والمحافظات المصرية البعيدة عن القاهرة ، فهي لا توجد فيها مسارح ، ولا دور سينما ، ولا أندية أو أماكن ترفيه ، وطبعاً لا مراكز تدربهم وتصقل مواهبهم الفنية ..

يقول الفنان الأكاديمى الشهير «عبد الوهاب عبد المحسن» أنه ومنذ أكثر من ثلاثين عامًا، وأنا أنتظر أن أبدأ .. استدرجتني الأسطح والخطوط والألوان ، أغوتني الطبيعة ، معلمي الأول ، لكنني في كل مرة كنت أؤجل البداية ، ثم فاجأتني وأتت .. فرحت أنني استطعت ، أن أعيشها كما أحب وأشتهي بحرية وشغف في مرسمي يومضون على سطح اللوحة ، فقط أنفض الغلالة البيضاء عنهم لتظهر حقيقتهم ، كما أراها ، وكما أعرفهم .. هي ليست صورًا شخصية ، لكنها حالات تشبه أصحابها من الداخل .. منحتنا الطبيعة فراسة التلقي وفهم الدواخل ، وعشت معهم وفي ملامحهم غواية اللعب بالخطوط والألوان ، وكانت عمارتنا في هذا المعرض وجوه الناس ..

وأوضح محسن عبد الوهاب أن هدف الملتقى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، والسلبيات التي يتم تصديرها عن الدولة المصرية ، ويهدف الملتقى لإثراء وجدان أطفال البرلس ، ولفت النظر إلى أهمية الفن في صياغة وتشكيل الوجدان ، وتجميل حوائط مدينة البرلس العتيقة التى يمتد تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة .. أنا أتعلم الفن ليس من الفنانين ولكن من الطبيعة .. ومع فكرة التواصل مع الكون .. لا أكتفي بهذا فالثقافة شيء بالغ الأهمية للفنان عموماً .. وقد سافرت كثيرًا إلى أوروبا والشرق وعرفت كيف يكون الفنان ممتلئًا بالثقافة الإنسانية التي تعد ملكًا للبشر.