محافظ الوادي الجديد يوجه بتطوير بيوت الطلبة بمركز الداخلة

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتخصيص مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه من مؤسسة التكافل، لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة عاجلة لمقر بيوت الطلبة بمركز الداخلة، مع التأكيد على الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت قبل بدء العام الدراسي الجديد.

استجابة لشكاوى الطلاب المغتربين

جاء ذلك استجابةً لشكوى عدد من الطالبات المغتربات من سوء حالة مقر بيوت الطالبات بمدينة موط بمركز الداخلة، وحرصًا على توفير مقر إقامة لائق للطالبات المُلتحقات بالمعهد الفني الصحي.

وكان المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة قد توجه لبيوت الطلبة بمدينة موط لمتابعة شكوى عدد من الطالبات المغتربات من سوء حالة مقر بيوت الطلبة بمركز الداخلة، يرافقه صابر فايد، مدير التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمركز.

نائبة المحافظ تتابع مقر بيوت الطلبة بالخارجة

كانت الدكتورة حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد، قد تابعت جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة، لاستقبال الطلاب، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، رافقها جميل سعيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واطمأنت نائبة محافظ الوادي الجديد، على خطة تسكين طلاب الكليات والمدارس الفنية المغتربين، وتوفير كل الخدمات اللازمة لهم، ودراسة التوسع في توفير أماكن إقامة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب غير الملتحقين بالمدن الجامعية.