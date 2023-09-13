شوارع دمياط تتحول إلى لوحات فنية عقب هطول أمطار (صور)

تحولت شوارع محافظة دمياط، إلى لوحات فنية إثر هطول موجة من الأمطار الغزيرة شهدتها المحافظة على مدار أمس الثلاثاء، حيث التقطت عدسات المصورين صورا للشوارع وخاصة مدينة دمياط الجديدة والتي كان لها بريق بالأضواء الملونة عقب انتهاء موجة المطر.

الأمطار تضرب شوارع دمياط

وشهدت محافظة دمياط، حالة من التقلب في الطقس أمس الثلاثاء، حيث تعرضت لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار متقطعة على شوارع المحافظة، تسببت في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إخطارا للوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار، مشددة على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتواجد الميدانى للإشراف المباشر على تلك الأعمال لحين تحسن الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه تتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر



وفي سياق متصل، استمرت جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط على مدار الساعة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة والمشرف العام على قطاع النظافة؛ لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ وجار استكمال الأعمال .

وتحركت حملات من الوحدات المحلية لشفط وكسح تجمعات الأمطار بجميع المناطق، حيث إنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كل الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط.