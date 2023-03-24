الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 24-3-2023

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض حالة الطقس اليوم الجمعة 24-3-2023 خاصة لمن يسعون لإفطار ثاني يوم في شهر رمضان في الشارع في يوم الاجازة.

 

حالة الطقس اليوم الجمعة 24-3-2023


نعرض لكم خلال السطور التالية حالة الطقس اليوم الجمعة 24-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة كي تكونوا على استعداد قبل الخروج من المنزل لحالة الجو.
 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام القادمة والبداية باليوم الجمعة الذي من المتوقع أن يشهد سقوط أمطار رعدية، حيث تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة 70% ونشاط للرياح على بعض المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة


ومن المتوقع أن تواجه مناطق القاهرة الكبرى موجة أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.
مع زيادة فرص تكون للشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة 28 15

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 29 16

بنهــــا 28 15

دمنهور 29 15

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وادي النطرون 29 14

كفر الشيخ 28 15

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 16

دمياط 28 15

بورسعيد 27 14

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 13

العريش 30 15

رفح 29 14

رأس سدر 28 13

نخل 29 7

كاترين 20 9

الطور 26 13

طابا 25 14

شرم الشيخ 29 17

الإسكندرية 22 15

العلمين الجديدة 21 14

مطروح 21 14.

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السلوم 25 13

سيوة 29 16

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 15

سفاجا 26 15

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 17

حلايب 28 16

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 27 17

الفيوم 31 14

بني سويف 30 13

المنيا 30 10

أسيوط 31 12

سوهاج 31 13

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 17

الوادي الجديد 35 16

أبوسمبل 34 14.

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