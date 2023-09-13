الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جائزة قيمتها 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم لمسابقة "بطل من بلدنا"

مهند دياب مستشار
مهند دياب مستشار وزير التضامن

كشف مهند دياب، مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي، تفاصيل الإعلان عن مسابقة "بطل من بلدنا" للأفلام القصيرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وقال دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، إن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن مسابقة للأفلام القصيرة سواء روائية أو تسجيلية، مدة الفيلم لا تزيد على 5 دقايق.

آخر موعد لتقديم الأفلام لمسابقة “بطل من بلدنا”

وأضاف: "وزارة التضامن رصدت 6 جوائز لأفضل 6 أفلام تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه"، لافتا إلى أن آخر موعد لتقديم الأفلام 25 سبتمبر القادم.

وأوضح أن للمسابقة 3 محاور، إذ من الممكن أن يقدم المتسابق قصة كفاح لبطل من أبطال بلادنا في أي مجال، أو من خلال عمل فيلم عن بطل من أبطال أكتوبر، فيما يكون المحور الثالث عن "بطل من وحي الأزمات"، سواء أزمة كورونا أو أزمة اللاجئين.

وأكد مهند دياب، مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي، أن المتسابقين يمكنهم التواصل والتقديم للمسابقة من خلال إيميل معلن على صفحة الوزارة، أو عن طريق الواتس آب برقم (01223569883).

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