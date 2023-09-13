الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط.. تفاصيل مشروع إنتاج الميثانول الأخضر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، لبحث مستجدات تنفيذ الشركة النرويجية لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع أنربك والمصرية للإيثانول الحيوى ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القابضة للبتروكيماويات وموبكو.

مشروع إنتاج الميثانول الأخضر والأول من نوعه في الشرق الأوسط

وخلال اللقاء، أكد الملا أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يستهدف إنتاج 150 ألف طن سنويًا، وتنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الشركة النرويجية تعد إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة الخضراء، وأن هذه المشروعات تسهم في تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع البترول للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للدول الأوروبية والآسيوية، ما يضع مصر ضمن الدول الرائدة في تصنيع المنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها.

من جهته، أكد رئيس الشركة النرويجية أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يستهدف إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، من خلال إنتاج 26 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، وتحويلها إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة موبكو بدمياط، وأن مشروع إنتاج الميثانول الأخضر من المستهدف إنشاؤه في محافظة دمياط، للاستفادة من قربه من مدخلات إنتاج الميثانول الأخضر، وهي مياه البحر المالحة وثاني أكسيد الكربون الحيوي المنتج من مصنع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى لإنتاج 40 ألف طن سنويًا من الميثانول الأخضر، مشيرًا إلى اهتمام الشركة النرويجية البالغ بالاستثمار في مصر، وتنفيذ هذه المشروعات المهمة لتوفير منتجات كيماوية خضراء عالية الجودة في ظل تزايد الطلب العالمي عليها.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم.