الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط.. تفاصيل مشروع إنتاج الميثانول الأخضر

طارق الملا
طارق الملا

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، لبحث مستجدات تنفيذ الشركة النرويجية لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع أنربك والمصرية للإيثانول الحيوى ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القابضة للبتروكيماويات وموبكو.

مشروع إنتاج الميثانول الأخضر والأول من نوعه في الشرق الأوسط

وخلال اللقاء، أكد الملا أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يستهدف إنتاج 150 ألف طن سنويًا، وتنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الشركة النرويجية تعد إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة الخضراء، وأن هذه المشروعات تسهم في تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع البترول للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للدول الأوروبية والآسيوية، ما يضع مصر ضمن الدول الرائدة في تصنيع المنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها.

من جهته، أكد رئيس الشركة النرويجية أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء يستهدف إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، من خلال إنتاج 26 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، وتحويلها إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة موبكو بدمياط، وأن مشروع إنتاج الميثانول الأخضر من المستهدف إنشاؤه في محافظة دمياط، للاستفادة من قربه من مدخلات إنتاج الميثانول الأخضر، وهي مياه البحر المالحة وثاني أكسيد الكربون الحيوي المنتج من مصنع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى لإنتاج 40 ألف طن سنويًا من الميثانول الأخضر، مشيرًا إلى اهتمام الشركة النرويجية البالغ بالاستثمار في مصر، وتنفيذ هذه المشروعات المهمة لتوفير منتجات كيماوية خضراء عالية الجودة في ظل تزايد الطلب العالمي عليها.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم.

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شركة سكاتك النرويجية مجال حلول الطاقة الخضراء إنتاج الميثانول الأخضر

مواد متعلقة

البترول: 263 مليون قدم مكعب غاز يوميًا مبيعات خلال العام المالى

خلال عمومية «جابكو».. وزير البترول يُشدد على تطبيق أحدث تكنولوجيات البحث والاستكشاف

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

وصول جثامين شباب قرية "الشريف" ببنى سويف ضمن ضحايا إعصار "دانيال"

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

يخدم أكثر من 11 مليون نسمة.. اجتماع وزارى لمتابعة تطوير مصرف "كيتشنر"

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (2)

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟