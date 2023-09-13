"لا أسمع صوتي".. مجموعة قصصية جديدة لتيسير النجار عن هيئة الكتاب

صدر حديثاً عن سلسلة كتابات جديدة التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية "لا أسمع صوتي" للقاصة تيسير النجار.

قصص المجموعة

القصص جاءت تحت عناوين "الوريثة، أصفر داكن، في السجل المدني، داليدا، بقع حمراء، خيفة، لقاء، أصدقائي الآباء، الانفجار بالألفاظ البذيئة، العودة إلى البيت، القصة، كما لا يليق بعشيقة، يجب أن أقتل أمينة، كومبارس، لا أسمع صوتي، طاولة منسية".

من أجواء المجموعة

ومن اجواء المجموعة نقرأ “كأن روحها فارقتها، تركت جسدها لجذبهم العنيف، وهو أيضًا لم يعرف كيف يتصرف، كان يتحدث بكلمات بلا فائدة، يريد المماطلة حتى تبرق الفكرة التي تنهي كل هذا الموقف”.

شعرت بضآلة وهوان أكثر من أي وقت في حياتها التعيسة، لعن الله الاحتياج، كل الآذان دائمًا مغلقة أمام حديثها إلا أذنه، تؤجل دموعها وضحكاتها له، فلا يسمعها أحد، وإن سمعها لا يلتقط معنى ما تقوله، من أجل كلمات ستُلقى بالسجن وستُفضح.

مرارة كبيرة أن تُساق هكذا، وانتبهت أنها دفعت الثمن الكامل للعلاقة وهي لا تريدها، العلاقة، بالرغم من السنوات الطويلة، أصغر من هذه اللحظة.

كانت ترتجف، ولم تنتبه سوى والبلل وصل لفخذها، لقد انسكبت الشوربة، وجدت نفسها عارية في غرفته، رفعت نظرها، كان واقفًا بيده كوب الشاي، رأى في عينيها السؤال عمن طرق الباب، فقال: "الزبال".

نهضت وارتدت ملابسها بسرعة، لم تعبأ ليديها المتسختين، ركضت خارجة، لم يسألها، لقد اعتاد نوبات جنونها، لم يكن يعرف أنها لن تعود أبدًا.

تيسير النجار

أما عن تيسير النجار فهي قاصة وروائية مصرية وعضو اتحاد كتاب مصر.

صدر لها مجموعة خلف الباب المغلق – عن دار روافد للنشر والتوزيع، ومجموعة جئتك بالحب عن الهيئة العامة لقصور الثقافة – سلسلة إبداعات، ومتتالية قصصية مثل أسرة سعيدة عن دار تويا للنشر والتوزيع، ورواية كأنك لم تكن عن دار خطوط الأردنية.