"حليمة": مصر أولى الدول العربية والأجنبية التى تدعم أشقاءها رسميًا وشعبيًا

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف مصر تجاه أشقائها في ليبيا والمغرب بعد وقوع كارثتي العاصفة والزلزال، ليس غريبًا عليها.

حليمة: الدعم المصري للأشقاء في ليبيا والمغرب رسمي وشعبي

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "في مثل هذه الظروف، تسارع مصر، وربما تكون أول الدول العربية والأجنبية التي تقف مع أشقائها في مثل هذه الظروف، ولا شك أن هذا الموقف المتسارع يتابعه الرئيس شخصيًا، وهو ليس موقفًا رسميًا فقط، وإنما موقف شعبي من جانب منظمات أهلية تساند وتدعم التحرك الرسمي والشعبي".

وأردف: "هذا الموقف، يتواصل ويتنامى ويتصاعد لدعم أشقائنا في كل من المغرب وليبيا، في ظل الظروف الصعبة التي ألمت بهما نتيجة كوارث طبيعية".