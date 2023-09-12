"اليونيسف": عشرات الآلاف يواجهون مأساة عميقة فى ليبيا بسبب الإعصار

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 5000 وفاة و10 آلاف مفقود جراء الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد، أمس الاثنين.

وقالت المنظمة في بيان نشرتها على حسابها بموقع x "تويتر سابقاً": "إن عواقب إعصار دانيال في الشرق الليبي عميقة، حيث إن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم، هناك البعض فُقد، والآلاف منهم يواجهون مأساة النزوح".

صلاة الغائب على أرواح الضحايا

على صعيد آخر، أدى المئات من الليبيين، الثلاثاء، وسط العاصمة طرابلس، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت عدة مدن ومناطق، شرقي البلاد.

وأقيمت الصلاة في ميدان الشهداء، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الدبيبة عن تخصيص مبلغ 446.4 مليون دولار، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، لإعادة إعمار البلديات المنكوبة التي دمرتها السيول والأمطار، شرقي البلاد.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وحتى عصر الثلاثاء، تسبب الإعصار في مصرع 5200 شخص في مدينة درنة وحدها، وفق تصريحات أدلى بها متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، طارق الخراز، وسط توقعات بأن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار في درنة إلى 10 آلاف قتيل.

جسر جوي بين مصر وليبيا

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بإرسال كافة المساعدات الإغاثية اللازمة إلى ليبيا لمواجهة آثار العاصفة دانيال، وكذلك إلى المغرب لمواجهة آثار الزلزال المدمر.

ووصل وفد عسكري مصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقًا لاحتياجاتها.