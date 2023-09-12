الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة تضرب دمياط وحملات لكسح المياه من الشوارع

أمطار دمياط
أمطار دمياط

شهدت محافظة دمياط، حالة من التقلب في الطقس اليوم الثلاثاء، حيث شهدت موجة من الطقس السيئ وهطول أمطار متقطعة على الشوارع تسببت في غرق بعضها وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار.

 

محافظ دمياط: نتابع حالة الطقس على مدار الساعة

وأكدت محافظ دمياط، على الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتواجد الميدانى للإشراف المباشر على تلك الأعمال لحين تحسن الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.


وفي سياق متصل، استمرت جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط؛ لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ؛ وجاري استكمال الأعمال.

وتحركت حملات من الوحدات المحلية لشفط وكسح تجمعات الأمطار بجميع المناطق، حيث إنه فور تلقي بيان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط حيث تابعت الحملات التي تم شنها لمواجهة تداعيات حالة الطقس وكسح مياه الأمطار في محافظة دمياط خلال أقل فترة. 

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