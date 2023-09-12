الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تبحث التعاون المشترك مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مستهل زيارته للمحافظة.

تناول اللقاء، بحث آلية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية لدعم عدد من القطاعات، وناقشا سُبل تحقيق الشراكة لدعم صناعة الأثاث بالمحافظة وذلك تماشيًا مع الجهود التى تقوم بها الدولة للتطوير والنهوض بصناعة الأثاث بالمحافظة وبالتوازي مع ورش العمل المُنعقدة بحضور الجهات المعنية لإعداد تلك الخطة وذلك تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء.

تعاون لتطوير صناعة الأثاث في دمياط 

ورحبت الدكتورة منال عوض، برئيس الأكاديمية على أرض محافظة دمياط، مشيدة بالجهود التى تقوم بها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى،  لدعم مجالات البحث العلمى، كما أعربت عن تطلعها لتحقيق التعاون مع الأكاديمية للاستفادة من خبراتها فى دعم ملفات العمل لوضع خارطة طريق محددة للتطوير.

وخلال اللقاء، تبادلت الدكتورة منال عوض والدكتور إسماعيل عبد الغفار الدروع التذكارية، هذا ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة تفقد مدينة دمياط للأثاث لتحديد آلية الشراكة فى ضوء الاستراتيجية المحددة للاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة.

والتقت محافظ دمياط، مع المتقدمات عن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة والتى تُعد من أحد الفئات الستة التى تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة اللجنة التنفيذية المُنغقدة اليوم بحضور ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى للمرأة.

وناقشت منال عوض المشروعات المقدمة ومدى توافر المعايير الخاصة بالمبادرة وبالأخص المكونين الأخضر والذكى، وذلك تمهيدًا لتأهيل المشروعات التى تتوافق مع هذه الاشتراطات في محافظة دمياط.

دمياط العلوم والتكنولوجيا منال عوض محافظة دمياط أحداث دمياط

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