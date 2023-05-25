محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لمتابعة تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات

ورحبت محافظ دمياط بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مشيدة بجهود ونتائج التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وأكدت أهمية تفعيل دور الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمُضى في عملية التحول الرقمى بالمحافظة، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعى الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي ومكافحة الفساد، وتحسين أداء الهيئات الحكومية، وتنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية.

ومن جهتها؛ استعرضت المهندسة غادة لبيب، أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة دمياط في مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وتناول اللقاء جهود وخطة الدعم الفني من الوزارة لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة لمتابعة الوضع الحالي والاتفاق على الدعم الفني اللازم لضمان استدامة أعمال الإدارة وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.

فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات

وشهدت فعاليات الزيارة تم تسليم شهادات عدد ممن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز التابعة، فضلاً عن بعض الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن منظومة التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمي.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة دمياط نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة؛ ففى مجال رفع كفاءة الأداء الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديون عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات تم تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (482) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، ومن أبرزها برامج (تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، التحول الرقمي الأساسي والمتقدم، التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، التطوير المؤسسي لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، الإدارة الرقمية للمشروعات..).

وفي مجال محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للمواطنين لخلق مجتمع رقمى تفاعلى آمن منتج ومستدام وتحقيق الشمول المالى والرقمى والتمكين الاقتصادي للمواطنين بالمحافظة تم تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى لعدد (3022) مواطناً من كافة الفئات المجتمعية، منها (حياة كريمة رقمية، المهارات الدولية، الأمن السيبراني، المهارات المكتبية المتقدمة، شباب مصر الرقمية، مجتمع رقمي آمن، بكرة ديجتال، الأولمبياد المصري للمعلوماتية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي..)، طبقاً للمعايير الدولية بالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.