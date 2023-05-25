الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

محافظ دمياط ونائب
محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لمتابعة تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات 

ورحبت محافظ دمياط بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مشيدة بجهود ونتائج التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وأكدت أهمية تفعيل دور الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمُضى في عملية التحول الرقمى بالمحافظة، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعى الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي ومكافحة الفساد، وتحسين أداء الهيئات الحكومية، وتنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية.

ومن جهتها؛ استعرضت المهندسة غادة لبيب، أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة دمياط في مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة. 

كما ناقش اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وتناول اللقاء جهود وخطة الدعم الفني من الوزارة لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة لمتابعة الوضع الحالي والاتفاق على الدعم الفني اللازم لضمان استدامة أعمال الإدارة وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة. 

فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات 

وشهدت فعاليات الزيارة تم تسليم شهادات عدد ممن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز التابعة، فضلاً عن بعض الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن منظومة التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمي.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة دمياط نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة؛ ففى مجال رفع كفاءة الأداء الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديون عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات تم تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (482) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، ومن أبرزها برامج (تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، التحول الرقمي الأساسي والمتقدم، التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، التطوير المؤسسي لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، الإدارة الرقمية للمشروعات..).

وفي مجال محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للمواطنين لخلق مجتمع رقمى تفاعلى آمن منتج ومستدام وتحقيق الشمول المالى والرقمى والتمكين الاقتصادي للمواطنين بالمحافظة تم تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى لعدد (3022) مواطناً من كافة الفئات المجتمعية، منها (حياة كريمة رقمية، المهارات الدولية، الأمن السيبراني، المهارات المكتبية المتقدمة، شباب مصر الرقمية، مجتمع رقمي آمن، بكرة ديجتال، الأولمبياد المصري للمعلوماتية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي..)، طبقاً للمعايير الدولية بالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

الأكثر قراءة

وزير التموين: أزمة اللحوم "مؤقتة" وسنحلها قبل عيد الأضحى

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

مقتل ميكانيكي وإصابة والده في مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

وكيل "صحة الشرقية" يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية