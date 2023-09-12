الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحرى حول شاب مجهول الهوية لقى مصرعه أسفل قطار قنا

قطار
قطار

كلفت جهات التحقيق المختصة بقنا، مباحث أبوتشت بالتحري حول مصرع شاب مجهول الهوية أسفل القطارات بمزلقان أبوشوشة وكشف هويته، كما أمرت بالتحفظ على جثته في ثلاجة المستشفى، لحين إصدار تصريح بدفنه.

وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في حادث قطار على مزلقان أبوشوشة في دائرة مركز أبوتشت.

انتقل ضباط مباحث مركز أبوتشت إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينات والفحص مصرع شاب مجهول الهوية، يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، بعد أن صدمه قطار في مزلقان أبوشوشة.  

وقام رجال الأمن بتحرير محضر بالواقعة وجرى  إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

 

مصرع شاب أسفل قطار بالقليوبية

كان قد توفي عامل إثر تعرضه لحادث اصطدام قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تحت كوبري المشاة بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.

نقل الجثة للمشرحة

وقامت سيارة إسعاف بنقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى قها التخصصي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

 

إخطار مدير أمن القليوبية

كان قد ورد إلى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم، مأمور قسم شرطة قها، يفيد بتلقي بلاغٍ من ناظر محطة قطارات قها، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطارٍ بشخصٍ ما، وأن الجثة عبارة عن أشلاء.

انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وبتبين من المعاينة والفحص اصطدام قطار بالمدعو "باسم ط ط"، 36 سنة عامل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير غير شرعي، أسفل كوبري المشاة بدائرة قسم شرطة قها وتحولت جثته إلى أشلاء.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قها التخصصي، وتم التحفظ عليها بتصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة التحقيق في الحادث. وأعلنت النيابة عن دفن الجثة بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي.

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