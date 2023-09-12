هل خروج المرأة دون إذن زوجها حرام شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يجيب

أوضح الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر للفتوى، حكم خروج المرأة من المنزل دون إذن زوجها، قائلا: "إنه يجب على الزوجة ألا تخرج من المنزل دون إذن زوجها، ولا بد أن تسترضيه بأي وسيلة إذا كان يصر على عدم خروجها".

وأضاف العماوي خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أنه من الممكن أن تسترضيه بأكلة يحبها أو أي شيء آخر، لافتًا إلى أن الرشوة بين الزوجين والكذب بين الزوجين يعتبر حلالًا.

البيوت لا تُقام على الحب فقط

وأوضح أن سيدنا عمر بن الخطاب أوصى النساء بالتجمل على أزواجهن، فلا يجوز أن تقول المرأة لزوجها إنها لا تحبه، لافتًا إلى أن كل البيوت لا تُقام على الحب فقط، وإنما على المعاشرة على الأحساب والإسلام، وعلى الرعاية والتذمم.

وشدد الشيخ محمد العماوي، على ضرورة أن تستأذن المرأة زوجها في حال أرادت الخروج من المنزل، لافتًا إلى أنه إذا كان خروج الزوجة من المنزل لم يكن أمرًا ضروريًا متعلقًا بالحياة أو الموت أو الشدائد، فلا بد من الاستئذان.