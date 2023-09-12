الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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خالد عكاشة: مصر هي الدولة الشقيقة والداعمة بطبيعة دورها التاريخي (فيديو)

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جميع المصريين تابعوا اليوم اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات القوات المسلحة، وشعرنا أن الدولة المصرية تظل هي السند والداعم لكافة الأشقاء، خاصة الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف الإنسانية الكبرى مثلما حدث في ليبيا والمغرب.

وأضاف عكاشة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية هي الدولة الشقيقة والداعمة بطبيعة دورها التاريخي، ومكانتها لدى شعوب هذه البلدان، لذلك كان التحرك على مستوى عالِ، وهذا ما كنا نتوقعه جميعًا.

الشعب الليبي والشعب المغربي يربطه بمصر علاقات تاريخية

وأشار، إلى أن الشعب الليبي والشعب المغربي يربطه بمصر علاقات تاريخية ووثيقة للغاية، معقبًا: "نحن في مصير مشترك، وكل ما تمر به ليبيا أو مصر في أي مرحلة من مراحل التاريخ، لذلك كان التحرك المصري بهذا الحجم، وهذا الاهتمام".

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القيادة السياسية المصرية تعقد اجتماعات منذ هذه الأزمات، وهذه الإصابات الطبيعية الكبرى، منوهًا بأن الطبيعة أعلنت عن غضبها بشكل كبير جدًا في دولتي ليبيا والمغرب، وللأسف الماسأة كبيرة، وتلزم أن تشرف القيادة المصرية بنفسها على مسألة التحركات وتقديم الدعم وتوزيع المهام على القوات المسلحة.

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