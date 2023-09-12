الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مكاريوس: عيد النيروز يذكرنا ببطولات شهداء المسيحية

كنيسة
كنيسة

 قال الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، إن سر قوة الكنيسة، هو وجود الشهداء بها.

وتابع أسقف المنيا خلال رسالته الرعوية بمناسبة الاحتفال ببداية العام القبطي الجديد، قائلاً: "لعل من أهم أسرار قوة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها كنيسة شهداء، فإن عدد شهدائها يفوق بمراحل مجموع شهداء العالم كله"، مضيفاً :لقد كان الاستشهاد -وما يزال- هو أقوى سُبُل الكرازة".

وأضاف أن حياة المسيح فينا بصور متعددة، من أن نصير نماذج مسيحية؛ هذه أيضًا شهادة، فإنه يمكننا أن نشهد له بالكلام المُملَّح بالروح القدس «لغتك تظهرك»، وبالأعمال الحسنة يراها الناس فيمجّدون الله، وقد يرتفع مستوى الشهادة ليصل إلى الدم، وعند المحكّ الحقيقي ينال الإنسان نعمة خاصة فيجاهر ويستبسل ويستخفّ بالموت. وفي هذا نحن لا نكره الحياة ولكننا في الوقت ذاته لا نرهب الموت، فالحياة والموت يتساويان إن كانا في المسيح.

وأكد أسقف المنيا أن عيد النيروز يذكرنا ببطولات شهداء المسيحية، حيث كان المسيحيون أمام موجات الاضطهاد مثل الحملان في مواجهة الوحوش، ولكنهم بسبب وداعتهم ومحبتهم وصلاتهم لأجل مضطهديهم، لأنه بماذا واجهت المسيحية الإمبراطورية الرومانية وهي أعتى امبراطورية في التاريخ؟ ليس بالسلاح ولا بالمنطق البشري وإنما بشريعة الكمال، بتقديم الخد الثاني والميل الثاني والثياب مع الرداء، وحب الأعداء والصلاة لأجلهم والإحسان إلى المسيئين، فغلب الحب حدّ السيف.

واختتم الأنبا مكاريوس: “تأملوا كيف كان الشهداء الأبرار يتسابقون إلى ميادين الاستشهاد، رجالًا ونساء وأطفالًا وشيوخًا وعجائز، لأنهم لا يخشون الموت”، مضيفاً: “نفخر بأننا أبناء الشهداء، ونفخر أن الإيمان المُسلَّم إلينا حفظه لنا أجدادنا بدمائهم، ونقدم الشكر لإلهنا لأنه أعطانا أن يُدعَى اسمه القدوس علينا. كل سنة والجميع بخير”.

الأنبا “مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة لعام القبطي الجديد شهداء

مواد متعلقة

أسقف المنيا يناقش «صحة الكتاب المقدس» خلال الاجتماع العام الأسبوعى

الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوي في عزبة شاهين

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. الخارجية: خط ساخن مع قنصليتنا فى بنى غازى لمتابعة تطورات أوضاع المصريين

وزير ليبى: وفاة 6000 شخص بسبب العاصفة.. وانهيار السدود يعيق وصول فرق الإنقاذ

قرار جديد من "الداخلية" بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"الدستور" يحصل على فيديو لحظة ذبح فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟