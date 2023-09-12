بين الجماهيرية والذكاء الفنى.. كيف حافظ «العوضى» على تصدر الترند؟

نجحت مواقع التواصل الاجتماعي في فرض تواجدها على الساحة الفنية، حيث أصبحت السوشيال ميديا وسيلة الكثير من الفنانين للوصول إلى الجمهور، وهو ما دفع الكثير من الفنانين إلى الاستعانة بها لفرض تواجدهم وإثبات نجاحاتهم.

العديد من الفنانين لديهم الرغبة المستمرة في التفاعل مع المتابعين ومحاولة ابتكار أفكار جديدة تُساعد على الرواج وتصدر ترند تلك المواقع، الفنان أحمد العوضي هو أحد أبرز هؤلاء.

مسابقة أحمد العوضي

وسلط "الدستور" في السطور التالية الضوء على أبرز المنشورات التي أطلقها "العوضي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، وتصدر بها الترند.

مُسابقة "العوضي" كانت آخر ما أطلقه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عبر حسابه على فيس بوك: "قررت اليوم أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم، هسأل سؤال وهختار أربعة إجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ليه مكافأة قيمتها 25 ألف جنيه، وكانت الأسئلة عبارة عن أشهر 3 كلمات (للخديوي) وأشهر كلمتين (للكوماندا)، موضحًا أن الاختيار سيكون عشوائيًا.

وبالفعل أعلن "العوضي" عن نتيجة المسابقة وفاز بها 4 أفراد بقيمة 25 ألف جنيه لكل فرد، وهو ما نتج عنه عدد ضخم من التعليقات والتى تجاوزت الـ250 ألف تعليق، ولكنه قام بالاختيار العشوائي، وهو ما جعله يتصدر الترند خلال اليومين السابقين.

وكان لأحمد العوضي عدد من الترندات الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي مما جعله واحدًا من أكثر الفنانين الذين لديهم فاعلية وشعبية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الترند ذات مرة في واقعة عامل النظافة الذي تم طرده من أحد محلات الكشري المشهورة في مصر، فقام العوضي بمقابلته مما جعله يتصدر الترند في تلك الفترة.

فيما تصدر الترند أيضًا، حينما أعلن عن تناوله الكبدة بدون طهي مما جعله متصدر الترند في هذا الأمر لمدة تتجاوز 3 أيام.