الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 307 مواطنين في اليوم الأول للقافلة الطبية المجانية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بوحدة كفر الشيخ عطية ، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة التل الكبير، وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٣٠٧ مواطن في أولى أيامها، حيث أنها بدأت أمس الاثنين الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تفاصيل القافلة الطبية 

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، إلى أن القافلة الطبية في وحدة كفر الشيخ عطية تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

 

عدد المستفيدين من القافلة الطبية

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة ، أنه تم استقبال عدد ١٦٨ مواطن بعيادة الباطنة و٣٦ مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٨ سيدة بالإضافة إلى استقبال عدد ٣٨ حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة الأسنان تم استقبال ١٦ حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٢٥ حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٦ سيدات بعيادة النساء.

على أن تستمر القافلة الطبية في وحدة كفر الشيخ عطية التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في استقبال المواطنين اليوم الثلاثاء الموافق ١٢ سبتمبر الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

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