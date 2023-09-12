آخر موعد لـ المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 والكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثاني لعام 2023 والذي ثبت لهم درجات من الدور الأول عن رابط المرحلة الثالثة للتنسيق لعام 2023، فى هذا السياق تنشر الدستور جميع التفاصيل عن المرحلة الثالثة للتنسيق وجميع الكليات المتاحة فى هذه المرحلة.

آخر موعد المرحلة الثالثة للتنسيق 2023

قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن التسجيل في المرحلة الثالثة مستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وقال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023