آخر موعد لـ المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 والكليات والمعاهد المتاحة للطلاب
يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثاني لعام 2023 والذي ثبت لهم درجات من الدور الأول عن رابط المرحلة الثالثة للتنسيق لعام 2023، فى هذا السياق تنشر الدستور جميع التفاصيل عن المرحلة الثالثة للتنسيق وجميع الكليات المتاحة فى هذه المرحلة.
آخر موعد المرحلة الثالثة للتنسيق 2023
قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن التسجيل في المرحلة الثالثة مستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وقال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا للعام الجامعي الجديد 2023/2024.
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الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023
- تربية نوعية موسيقية بورسعيد
- تربية رياضية بنين العريش
- الفني التجارى بدمياط
- تربية رياضية بنات العريش
- الفني التجارى بالزقازيق
- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
- تربية نوعية فنية مطروح
- تربية شعبة تربية فنية السويس
- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
- المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
- تربية موسيقية حلوان
- تربية رياضية بنات بني سويف
- معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية
- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
- العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
- تربية نوعية فنية سوهاج
- تربية نوعية موسيقية المنصورة
- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
- تربية نوعية موسيقية طنطا
- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
- الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)
- العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
- العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
- الفني التجارى بالمحله الكبرى
- تربية رياضية بنات السويس
- العالي خدمة اجتماعية بورسعيد
- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
- المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)
- تربية رياضية بنات أسوان
- رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
- معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات
- تربية نوعية فنية بورسعيد