الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تجري المقابلات الشخصية لـ30 مرشحا لشغل الوظائف القيادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالإدارات العامة والقطاعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا أن لجنة المقابلات تضم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، والدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وغادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، واللواء عبد الرحيم أبو طالب المستشار الأمنى بالشركة القابضة، والمستشار أحمد عبد العظيم المستشار القانوني بشركة مياه سوهاج، والدكتور على عبد الرحيم المستشار الهندسى لشركة مياه سوهاج، والدكتور أحمد خالد مساعد المستشار الهندسى لمياه سوهاج.

إجراء المقابلات لعدد 30 مرشحا لشغل وظائف رئيس قطاع التخطيط


وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أنه يتم إجراء المقابلات لعدد 30 مرشحا لشغل وظائف رئيس قطاع التخطيط، ومدير عام معامل مياه الشرب والسلامة والصحة المهنية والصرف الصناعي والموارد البشرية والأمن والتفتيش والمراجعة الداخلية والأصول وضبط الجودة وشئون البيئة والاشتراكات والشئون المالية وخدمة العملاء وإعادة الاستخدام وتنفيذ المشروعات ومحطات مياه الشرب ومنطقة شمال لمياه الشرب ومنطقة وسط لمياه الشرب ومنطقة شمال للصرف الصحى ومعامل الصرف الصحى وشبكات مياه الشرب والخامات والكلور والورش الفنية ومنطقة وسط صرف صحى والسلامة والصحة المهنية.
وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموراد البشرية، أن المقابلات تستمر لمدة يومين بمقر مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى لاختيار أفضل العناصر المؤهلة من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والذين لديهم القدرة على تطوير العمل وتحسين الأداء لتحقيق رضا المواطنين.

مياه الشرب وخدمة العملاء لمياه الشرب الموراد البشرية اللواء مصطفى كامل رئيس قطاع الموارد البشرية شركة مياه الشرب

مواد متعلقة

"عمل سوهاج ": ختام مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب

"مياه سوهاج" تكرم 42 من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفى

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. الخارجية: خط ساخن مع قنصليتنا فى بنى غازى لمتابعة تطورات أوضاع المصريين

وزير ليبى: وفاة 6000 شخص بسبب العاصفة.. وانهيار السدود يعيق وصول فرق الإنقاذ

قرار جديد من "الداخلية" بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"الدستور" يحصل على فيديو لحظة ذبح فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟