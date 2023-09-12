"مياه سوهاج" تجري المقابلات الشخصية لـ30 مرشحا لشغل الوظائف القيادية

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالإدارات العامة والقطاعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا أن لجنة المقابلات تضم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، والدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وغادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، واللواء عبد الرحيم أبو طالب المستشار الأمنى بالشركة القابضة، والمستشار أحمد عبد العظيم المستشار القانوني بشركة مياه سوهاج، والدكتور على عبد الرحيم المستشار الهندسى لشركة مياه سوهاج، والدكتور أحمد خالد مساعد المستشار الهندسى لمياه سوهاج.

إجراء المقابلات لعدد 30 مرشحا لشغل وظائف رئيس قطاع التخطيط



وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أنه يتم إجراء المقابلات لعدد 30 مرشحا لشغل وظائف رئيس قطاع التخطيط، ومدير عام معامل مياه الشرب والسلامة والصحة المهنية والصرف الصناعي والموارد البشرية والأمن والتفتيش والمراجعة الداخلية والأصول وضبط الجودة وشئون البيئة والاشتراكات والشئون المالية وخدمة العملاء وإعادة الاستخدام وتنفيذ المشروعات ومحطات مياه الشرب ومنطقة شمال لمياه الشرب ومنطقة وسط لمياه الشرب ومنطقة شمال للصرف الصحى ومعامل الصرف الصحى وشبكات مياه الشرب والخامات والكلور والورش الفنية ومنطقة وسط صرف صحى والسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموراد البشرية، أن المقابلات تستمر لمدة يومين بمقر مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى لاختيار أفضل العناصر المؤهلة من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والذين لديهم القدرة على تطوير العمل وتحسين الأداء لتحقيق رضا المواطنين.