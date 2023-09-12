الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مؤسس رابطة أهل التحدى: الرئيس السيسى قائد عظيم أنقذ مصر من الهلاك (فيديو)

رجب جودة
رجب جودة

قال رجب جودة، مؤسس رابطة شباب أهل التحدي لخدمة ذوي الهمم بالإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد عظيم أنقذ مصر من الهلاك وجاء في لحظة حاسمة لكي ينتشلها من الغرق والضياع.
وأضاف لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي كان لديه من اليوم الأول اهتمام كبير بالملف الأمني لحماية مصر من الداخل والخارج، فإنجازاته تُدرس في المدارس والجامعات فهي إنجازات لا تعد ولا تحصى، مشيرًا إلى أن الرئيس أصدر الكثير من المبادرات التي تنوعت بين مبادرات رئاسية ومبادرات حكومية.

مشروعات وإنجازات شهدتها الإسكندرية في عهد السيسي

وتابع أن محافظة الإسكندرية شهدت العديد من المشروعات الكبرى منها: مبادرة حياة كريمة والتي تتضمن تنفيذ 144 مشروعًا لأهالي مناطق برج العرب، بشاير الخير وتوفير حياة آدمية للمواطنين، مبادرة 100 مليون صحة، بالإضافة إلى محور المحمودية التنموي والذي يعد شريانًا مروريًا جديدًا للإسكندرية، ومحور المشير فؤاد أبو ذكري، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر لأول مرة منذ 95 عامًا، وإنشاء سوق حضارية بداخله للباعة الجائلين، تطوير حدائق المنتزه التي تخدم 5 ملايين زائر وسائح سنويًا، ومشروع تطوير حلقة السمك لأول مرة منذ 200عام لتكون أكبر مركز تجاري للأسماك، فضلًا عن إنشاء أول شاطئ لذوي الهم وكبار السن والذي نسعى له منذ عدة سنوات.

الرئيس جعل ذوي الهمم يعيشون عصر من ذهب

وأشار إلى أن ذوي الإعاقة تم تقديم لهم العديد من الحقوق والخدمات في عهد الرئيس السيسي، لذا نبايع وننتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية أخرى لأنه الرئيس الوحيد الذي فكر في أبنائه من ذوي الهمم والإعاقة بعد تهميش طال سنوات ليصدر قانون يكفل لذوي الهمم حقوقهم وكان بمثابة بارقة أمل جديدة لنا جميعا قائلًا: "نحن نعيش عصر من ذهب في عهد الرئيس السيسي.. نحن ذوي الهمم والإعاقة نوجه رسالة للرئيس.. ندعمك يا ريس بكل قوة وعزيمة وإرادة وتحيا مصر".

https://youtube.com/shorts/WldwsySmRbE

شباب أهل التحدي ذوي الهمم الرئيس السيسي مشروعات وإنجازات محافظة الاسكندرية

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