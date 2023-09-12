في عيد ميلاده الـ60.. أشرف عبد الباقي صانع النجوم ومُكتشف المواهب

أشرف عبد الباقى، أحد أبرز نجوم جيله فقذ استطاع خلق شخصيته الخاصة والمميزة وتعدي كونه ممثلا ليصبح مخرجا ومكتشفا للنجوم.

وتربع “عبد الباقي” على عرش الكوميديا بأعمال مميزة في السينما والتليفزيون والمسرح وكان له بصمة مختلفة.

ويحتفل الفنان أشرف عبد الباقى، اليوم بعيد ميلاده الـ 60، حيث قدم على مدار مسيرته الفنية العديد من الأدوار تنوعت بين الكوميدي والتراجيدي والاجتماعى.

عيد ميلاد أشرف عبد الباقي

احتفل أشرف عبد الباقى، بعيد ميلاده الستين، ونشر عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "بقيت 60 عيد ميلادي وبالرغم ان 60 رقم يخض بس ما اتخضتش ولا حاجة ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر".

“الدستور” يرصد في التقرير التالي أبرز محطات أشرف عبد الباقي الفنية..

نشأة أشرف عبد الباقي

ولد النجم أشرف عبد الباقى في حي شبرا مصر بالقاهرة اسمه بالكامل أشرف أحمد عادل عبدالباقي التحق بكلية التجارة جامعة عين شمس ثم بعد تخرجه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ حياته بالعمل في ورشة الحدادة التي كان والده يمتلكها، عندما كان عمره 12 عاما، وكان يتقاضى ربع جنيه في اليوم الواحد، وادخر من أجره اليومي لشراء دراجة بـ 5 جنيهات.

ثم عمل في المقاولات من خلال مصنعه الذي تخصص في أعمال الديكورات والألومنيوم.

أشرف عبد الباقي عاشق المسرح

قدم أشرف عبد الباقى العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة وأخرى مع فرق الهواة بين عامي 1979 و1984، بإجمالي نحو 80 مسرحية، وهو ما يبرز عشقه الخاص للمسرح الذي كان بوابته لتقديم باقي ألوان التمثيل.

ومن مسرحية «خشب الورد» انطلق إلى عالم الفنون، إذ قدمه المخرج رأفت الميهي في السينما عبر فيلم «سمك لبن تمر هندي» عام 1988، ليظهر على «الشاشة الفضية» ثم «الشاشة الصغيرة» ويسبح في عالمهما.

وظل عبد الباقي فى تقديم المسرحيات المختلفة إلى أن اكتشفه المخرج هاني مطاوع في مسرحية خشب الورد.

انطلاقته الفنية

قدمه رأفت الميهي في السينما، وعندما اتجه إلى التمثيل قرر أن يغلق المصنع الديكورات

انطلق الي عالم السينما من خلال شخصية العسكري بفيلم بكيزة زغلول ورغم صغر حجم الدور الا انه كان علامة مميزة بالفيلم.

يعتبر فيلم “آيس كريم في جليم” انطلاقة مختلفة لاشرف عبد الباقي والذي قدم من خلاله شخصية نور ورغم انها لم تكن شخصية كوميدية الا انه تميز فيها لينطلق بعد ذلك ويستكمل مشواره الفني بأعمال مختلفة في السينما لعل أبرزها دوره في فيلم الإرهاب والكباب.

عمل مع كبار النجوم وكذلك أبناء جيله المختلفين فخلق حالة فنية مع عدد كبير منهم مثل محمد هنيدي وشريف منير وعلاء ولي الدين وغيرهم من نجوم الفن.

قدم اشرف عبد الباقي للتليفزيون سلسلة مهمة على شكل حلقات متصلة منفصلة وهي راجل وست ستات.

رحلة البحث عن المواهب

بعد مشوار حافل في السينما والدراما والمسرح وبعد أن أصبح اكثر نضجا اخذ على عاتقه اكتشاف النجوم ففي عام 2014 اكتشف اشرف عبد الباقي الكثير من المواهب الجديدة، التي افرزت لنا جيل جديد من ممثلي الكوميديا حيث اتخذ الفنان أشرف عبد الباقي قراراً بإعادة روح المسرح، قام بتقديم حلقات منفصلة على خشبة المسرح، كل حلقة تتناول أحد الموضوعات الإجتماعية أو السياسية بشكل كوميدي ساخر تحت عنوان تياترو مصر

استعان أشرف عبد الباقي بمجموعة من الفنانين الشباب والمواهب الجديدة مثل علي ربيع، حمدي الميرغني، أوس أوس، مصطفى خاطر، ويزو، وقد راهن الفنان أشرف عبد الباقي على نجاح هذه المواهب الشابة، وبعد أن حققت تياترو مصر نجاحا كبيرا استكمل المشروع بفرقة مسرح مصر التي حققت نجاحاً منقطع النظير، وفتحت أبواب الشهرة للمواهب الجديدة وانطلقوا من بعدها في عالم الفن والتمثيل.

بدأ عرض حلقات مسرح مصر الموسم الأول والثاني على قناة الحياة باسم «تياترو مصر»، ثم قامت قناة إم بي سي مصر بمصادرة حقوق البث للحلقات، وأطلقت عليها اسم مسرح مصر.

أشهر أعمال أشرف عبد الباقي

فيلم «غراميات سايس»، و«شخلول»أريد خلعا - حب البنات - رشة جريئة - اﻹرهاب والكباب و«صياد اليمام»، وفيلم «أشيك واد في روكسي»، و«من غير ميعاد».

ومسلسلات «حضرة المحترم - يوميات زوج معاصر - راجل وست ستات- وابو ضحكة جنان.