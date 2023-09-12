السوبر الإفريقي| بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة قبل السفر للسعودية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.