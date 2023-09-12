السوبر الإفريقي| الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى السعودية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية استعداداً لمباراة السوبر الإفريقي.

وعقد مارسيل كولرالمدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجا تدريبيا مطولا للاعبين استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة وتقسيمة في ختام فقرات المران الجماعي.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.

السوبر الإفريقي| كولر يجتمع بالجهاز الفني استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفني المعاون على هامش المران الجماعي للفريق والذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر الإفريقي.

وشهد الاجتماع مناقشات مطولة بين كولر مع أعضاء الجهاز الفني وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

انتظ م الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك موديست في بداية التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل اللاعب برنامجا تدريبيا خاصا حدده الجهاز الفني بقيادة كولر.

وأدى الفرنسي أنتوني موديست تدريبات بدنية متنوعة في ملعب التتش وبعض تدريبات الكرة، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران قبل وصوله إلى القاهرة أمس.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.