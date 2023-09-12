متحدث الجيش الليبى: طرق المواصلات خارج الخدمة بسبب العاصفة (فيديو)

قال اللواء أحمد المسماري، متحدث الجيش الليبي، إن العديد من المناطق يصعب الوصول إليها جراء العواصف والسيول الغزيرة، حيث إن كل طرق المواصلات أصبحت خارج الخدمة بسبب العاصفة.

وأضاف المسماري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أننا نحتاج إلى فتح ممر جوي وبحري لنقل المصابين المتضررين من العاصفة، إضافة إلى أننا نحتاج إلى الدعم اللوجستي والإنساني لدعم متضرري العاصفة.

وأكد متحدث الجيش الليبي، أن مصر وليبيا شعب واحد، ومصر ذات فضل كبير على ليبيا عبر مئات السنين، لافتًا إلى أنه تم بدء وصول الطيران العمودي إلى الأراضي الليبية لإغاثة منكوبي العاصفة والسيول.

تعطل العديد من المستشفيات جراء تدميرها بفعل السيول

ونوه متحدث الجيش الليبي، بأنه تعطل العديد من المستشفيات جراء تدميرها بفعل السيول والأمطار الغزيرة، إضافة إلى أن منطقة الجبل الأخضر تحتاج إلى أنواع المساعدات كافة.