الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي يختار أفضل مدافع في العالم

ميسي وروميرو
ميسي وروميرو

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم وقائد التانجو، أفضل مدافع في العالم بالوقت الحالي عبر تصريحات صحفية.

 

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن المدافع الأفضل في العالم من وجهة نظره: “كريستيان روميرو أفضل مدافع في العالم، وجوده في دفاعنا هو أفضل شيء يمكن أن يحدث بالنسبة لي”.

 

روميرو صاحب الـ 25 عامًا يلعب موسمه الثالث مع توتنهام الإنجليزي منذ انتقاله من أتالانتا الإيطالي.

 

وشارك مع السبيرز في 68 لقاء بجميع المسابقات وسجل 3 أهداف، بينما يقدم موسم جيد هذا الموسم مع توتنهام حيث سجل هدفين في 4 جولات.

 

واستهل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم حامل اللقب العالمي مسيرته في التصفيات المؤهلة على النسخة التالية من بطولة كأس العالم 2026 بفوز بهدف نظيف على نظيره الإكوادوري الجمعة.

 

 وتقام فعاليات مونديال 2026 بالتنظيم المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. 

 

وواصل النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي تألقه وقاد الفريق إلى الفوز الثمين بتسجيل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 77 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. 

 

ورفع ميسي بهذا رصيده إلى 103 أهداف في 176 مباراة دولية خاضها حتى الآن مع المنتخب الأرجنتيني.

 

 

 

 

 

ليونيل ميسى ميسى أفضل مدافع في العالم روميرو كريستيان روميرو

مواد متعلقة

ليونيل ميسي يعلن تضامنه مع الشعب المغربي جراء الزلزال المدمر

موقف ميسى من المشاركة فى مباراة الأرجنتين وبوليفيا بتصفيات أمريكا الجنوبية

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

"جمجمة وعظام" فى الترعة.. "كراكة الرى" تنبش لغز الـ8 سنوات بالغربية

"طلبت منه يساعد سورية فتزوجها".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها

مصدر فى الزمالك: وسطاء تواصلوا مع جون إيبوكا لضمه فى يناير

نادي القصة بأسيوط يطلق مسابقته السنوية في دورة تكريم أشرف عكاشة

وفد عسكرى مصرى يصل ليبيا لتنسيق جهود الإغاثة لمواجهة تداعيات الإعصار “دانيال”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟