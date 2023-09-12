ميسي يختار أفضل مدافع في العالم

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم وقائد التانجو، أفضل مدافع في العالم بالوقت الحالي عبر تصريحات صحفية.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن المدافع الأفضل في العالم من وجهة نظره: “كريستيان روميرو أفضل مدافع في العالم، وجوده في دفاعنا هو أفضل شيء يمكن أن يحدث بالنسبة لي”.

روميرو صاحب الـ 25 عامًا يلعب موسمه الثالث مع توتنهام الإنجليزي منذ انتقاله من أتالانتا الإيطالي.

وشارك مع السبيرز في 68 لقاء بجميع المسابقات وسجل 3 أهداف، بينما يقدم موسم جيد هذا الموسم مع توتنهام حيث سجل هدفين في 4 جولات.

واستهل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم حامل اللقب العالمي مسيرته في التصفيات المؤهلة على النسخة التالية من بطولة كأس العالم 2026 بفوز بهدف نظيف على نظيره الإكوادوري الجمعة.

وتقام فعاليات مونديال 2026 بالتنظيم المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وواصل النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي تألقه وقاد الفريق إلى الفوز الثمين بتسجيل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 77 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورفع ميسي بهذا رصيده إلى 103 أهداف في 176 مباراة دولية خاضها حتى الآن مع المنتخب الأرجنتيني.