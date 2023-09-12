76 مناسبة يحتفل بها الاقباط في أول شهور السنة القبطية الجديدة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، ببداية شهر توت أول شهور السنة القبطية.

وقال كتاب السنكسار الكنسي في هذه المناسبة، إن شهر توت سمكي بذلك الاسم نسبة إلى الإله (تهوت أو تحوت) إله الحكمة والعلوم والفنون والاختراعات ومخترع الكتابة ومقسم الزمن ، ويصور بشكل رجل رأسه رأس طائر اللقلق.

وكان الأقباط يحتفلون باليوم الأول منه ويستمر الاحتفال به أسبوعا، ثم عاود الأقباط إحيائه في مصر ويسمى (النيروز) وهى كلمة فارسية معناها اليوم الجديد ، ومن أبرز أمثال الشهر "توت ري لا يفوت"، وأشهر محاصيله : هو بلح رطب توت

أبرز مناسباته

وهناك العديد من المناسبات التي يحتفل الاقباط بها طوال الشهر مثل:

01- عيد النيروز: رأس السنه القبطيه للشهداء

02- استشهاد القديس برثلماوس الرسول

03- تذكار شفاء القديس ايوب الصديق

04- نياحه البابا ميليوس الثانى

05- نياحة ألبابا مرقس الخامس

06- آستشهاد الشهيد يوحنا المعمدان

07- إستشهاد ألقديس داسية الجندي

08- مجمع البابا ديونيسيوس الرابع عشر للرد على بدعه موت النفس

09- نياحة القديسه ثيؤودورا التائبه

10- زلزله عظيمه في القاهرة و أكثر البلاد المصرية سنة 828 ش

11- تذكار نياحه يشوع ابن نون

12- نياحة البابا مكاريوس الثانى البطريرك التاسع والستون

13- نياحة القديسه فيرونيا

14- استشهاد القديسه صوفيا

15- إستشهاد الشهيد ماما

16- أستشهاد القديس إشعياء النبى إبن أموص سنة 912 قبل الميلاد

17- استشهاد الشهيدة باسيليه

18- نياحة البابا ديوسقوروس الخامس والعشرون

19- نياحة القديس سوريانوس إسقف جبله

20- نياحه البابا يؤأنس الثانى عشر البطريرك القبطي الثاني والتسعون

21- استشهاد القديسة رفقة وأولادها الخمسه (اغاثون - بطرس - يوحنا - امون - امونه)

22- نياحة موسى النبي عام 1485 ق.م.

23- استشهاد زكريا الكاهن

24- استشهاد الشهيد ديميدس القس

25- استشهاد القديس بسوره الاسقف

26- استشهاد الأسقف بيليوس و الآسقف نيليوس

27- استشهاد القديس مطرونه

28- استشهاد القديس يؤانس المصرى و زملاؤه

29- استشهاد القديسه باسين و أولادها الثلاثه

30- استشهاد القديس واسيليدوس الوزير

31- استشهاد الفلاحين الثلاثه بإسنا (سوروس - انطوكيون - مشهورى)

32- انعقاد المجمع المسكونى الثالث في أفسس (مجمع افسس) سنة 421 م. الموافق 148 ش. لمحاكمة نسطور

33- نقل اعضاء الشهيد أقليمس و أصحابه

34- استشهاد القديس بافنوتيوس المتوحد بالصعيد

35- التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل

36- تذكار الاعجوبه التى صنعها القديس باسيليوس الكبير اسقف قيصريه

37- نياحة البابا متاوس الثانى البطريرك رقم تسعون

38- نياحه القديس اغاثون العمودى في سخا

39- استشهاد القديس فيلكس و الشهيده ريجوله اخته

40- استشهاد القديس أكسيوبرانتيوس

41- نقل جسد القديس إستفانوس

42- استشهاد القديس لونديانوس

43- تكريس كنيسه القيامه في اورشليم على يد القديس إثناسيوس الرسولى سنة 43 ش.

44- نقل جسد القديس يوحنا ذهبي الفم

45- تذكار الاحتفال بالصليب المجيد بكنيسه القيامة سنة 43ش. في عهد الملك قسطنطين البار

46- استشهاد القديس قستور القس

47- نياحة القديسة ثاؤغنسطة

48- نياحة القديس المعلم جرجس الجوهرى

49- اليوم الثانى من عيد الصليب المجيد

50- استشهاد القديس بروفوريوس المهرج

51- استشهاد الشهيد إسطفانوس القس و القديسه نيكيتى

52- اليوم الثالث من أيام عيد ألصليب المجيد

53- تذكار اصعاد القديس غريغوريوس البطريرك الارمنى من الجب

54- نياحة القديسه ثاؤبستة

55- نياحة البابا أثناسيوس الثانى البطرك الثامن والعشرون

56- نياحة القديسه ميلاتينى العذراء

57- التذكار الشهري لوالدة الإله القديسة مريم العذراء

58- استشهاد القديس كيبريانوس الاسقف و القديسه يوستينا

59- استشهاد القديسة كوتلاس و إكسو اخته و طاطاس صديقة

60- استشهاد الشهيد يوليوس الأقفهصي كاتب سير الشهداء و من معه

61- استشهاد القديس أونيانوس الاسقف والقس اندراوس اخيه

62- تذكار القديسه تكلا

63- فتح كنيسة السيدة العذراء مريم في حارة الروم بالقاهرة عام 1029 للشهداء

64- استشهاد القديس قدراتس احد السبعين رسولا و تلميذا

65- نياحة القديس اغريغوريوس ثاؤلوغوس

66- نياحة القديس إغريغوريوس الراهب

67- تذكار نياحة يونان النبى سنة 900 ق.م.

68- استشهاد القديس موريس قائد الكتيبه الطيبيه

69- بشاره زكريا الكاهن عن ميلاد يوحنا المعمدان عن طريق الملاك غابريال المبشر

70- استشهاد القديس اسطاثيوس وولديه و زوجته

71- استشهاد القديسين ابادير و ايرائى اخته

72- نياحه القديسه افروستيا

73- تذكار الاعياد السيديه الكبرى: عيد البشاره و عيد الميلاد و عيد القيامه

74- اسشهاد القديسه اربسيما العذراء و من معها

75- استشهاد القديسة فبرونيا

76- تذكار المعجزه التي صنعها الرب مع القديس آثناسيوس الرسولى