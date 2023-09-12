مسؤولو المجتمعات العمرانية يتابعون نسب إنجاز مشروعات السويس الجديدة

استقبلت أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، الوفد المكلف بمتابعة المشروعات القومية بالمدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتفعيل مبادرة "مبدأ المشاركة" حيث كان يرافقها أحمد عبد الجابر نائب رئيس الجهاز والمهندس مصطفى محمد مصطفى مدير عام التشغيل والصيانة بالجهاز وباسم سمير، مدير إدارة الإسكان والمشروعات ولفيف من مسؤولي جهاز مدينة السويس الجديدة.

فى مستهل اللقاء، استعرضت رئيس الجهاز عرض تقديمي مميز ما تم من إنجازفي مدينة السويس الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع بكافة قطاعاتها وكذا جهود الجهاز لتحسين الخدمات المقدمة المواطنين ومشاريع البنية التحتية والمرافق وأعمال الطرق وشبكات الكهرباء ومحطات المياه ومحطات المعالجة".

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وتابع مسؤولي هيئة المجتمعات أن المشروعات المختلفة في المرحلة العاجلة تقع 300 فدان والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الاولي التي تضمن تنفيذ أول مشروع سكني ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وتشمل تنفيذ 86 عمارة سكينة بواقع 2064 وحدة سكينة حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني 70%.

تابع مسؤولي جهاز السويس الجديدة الذي يرافقه وفد المجتمعات العمرانية الجديدة مراحل تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لافتًا إلى أن نسبة إنجاز تنفيذ محطات المياه بلغت نحو 35%، بينما تجاوزت نسبة انجاز وفيما يخص تنفيذ محطات الصرف الصحي بالمرحلة العاجلة لقد تجاوزت نسبة الإنجاز نحو 75%، إضافة إلى ذلك بلغت نسبة انجاز تنفيذ مشروعات الطرق للمرحلة العاجلة نحو 68%.

ووصلت نسب إنجاز المشروعات الخدمية 8 محال تجارية بالسوق التجاري وبلغت نسبة الإنجاز نحو 85% وجار تنفيذ اعمال المدارس والحضانات والمركز الصحية والعلاجية بمنطقة الخامات المرحلة العاجلة.

خلال الزيارة، استعرضت مخلوف ما تم من إنجازات تتوافر فيها اعلي معايير الجودة بالتزامن مع الالتزام بالجدول الزمني من خلال متابعة يومية للأعمال ووفقا لخطة عمل تم وضعها منذ بداية العمل بالمدينة الواعدة.