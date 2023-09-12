آخرهم المغرب وليبيا.. جهود مصر لدعم الأشقاء العرب بقيادة الرئيس السيسي

تسعى مصر دائما للوقوف بجانب أشقائها العرب في الأوقات الصعبة والأزمات التي يمرون بها، ظهر ذلك مؤخرا من خلال الدعم المصري لكل من السودان، المغرب، واليوم ليبيا التي دمرت مدن بأكلمها بسبب إعصار دانيال.

وأعلنت مصر الحداد لمدة 3 أيام حدادا على أرواح المتوفين جراء زلزال المغرب، والأعاصير في ليبيا، تضامنا مع البلدين قادة وشعبا.

ونرصد من خلال التقرير التالي الجهود المصرية والمساعدات المصرية المقدمة لكل من السودان، المغرب، وليبيا.

المساعدات المصرية إلي ليبيا

ووصلت اليوم المساعدات المصرية إلى الأراضي الليبية، لتقديم الدعم اللازم بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًّا وبحرًّا للأشقاء في ليبيا.

لم تكن تلك المرة الأولي التي تقف فيها القاهرة بجانب شقيقتها ليبيا، ففي عام 2021، انطلقت طائرة عسكرية مصرية الى ليبيا محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمساندتها بمواجهة التحديات وتخفيف الأعباء عن المواطن الليبي في ظل أزمة وباء كورونا.

المساعدات المصرية للمغرب في مواجهة تداعيات زلزال الحوز

قدمت مصر إلى الشقيقة المغرب مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية عاجلة، لمواجهة أثار الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة قبل أيام وأودي بحياة الالاف.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية.

وشملت توجيهات الرئيس السيسي تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

كما أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة "قلوبنا مع المغرب" لدعم الأسر المتضررة من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، وأدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية عديدة للبنية التحتية بمنطقة الحوز، وذلك من خلال الاتصال على رقم 15322 أو أونلاين عن طريق الهلال الأحمر.

المساعدات المصرية المستمرة إلي السودان

كما شهد السودان منذ اندلاع الاشتباكات والحرب الدائرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تضامنا واسعا من قبل القاهرة.

وعملت مصر على تقديم المساعدات الطبية والعلاجية والإغاثية، بجانب استقبال اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب هناك.

وفي يونيو الماضي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان بالسودان محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصرى، وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجاً.

هذا بجانب دورها في دعم السودان في أزمات سابقة مثل الفيضانات والسيول التي تعرضت لها وكذلك دعمها في مواجهة تداعيات كورونا عبر تقديم المساعدات الطبية اللازمة.

مصر تدعم سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال

أيضا كانت سوريا من بين الدول التي حظيت بدعم مصر الإنساني على الدوام السنوات الماضية من خلال المساعدات الإنسانية واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتقديم كافة اوجه الدعم اللازم لهم سواء صحيا أو تعليما وغيرها من مجالات الدعم.

وكانت مصر من أوائل الداعمين لسوريا في فبراير الماضي حينما تعرضت لزلزال مدمر ضربة الأراضي السورية والتركية، حيث قدمت مصر مساعدات إغاثية وطبية عاجلة بجانب المساعدة في إنقاذ الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال المدمر.