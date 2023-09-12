نائب محافظ قنا يشارك في ورشة تراخيص المحال العامة

شارك د.حازم عمر، نائب محافظ قنا، في ورشة العمل التى ينظمها ديوان عام المحافظة بالتعاون معوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتدريب القائمين على منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية وجهاز شئون البيئة والهيئة العامة لسلامة الغذاء على إجراءات إستلام المستندات وإدخالها على المنظومة و التنسيق بين الجهات المعنية بشكل سريع، بحضور أحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمى بالمحافظة، وإبراهيم السيد مدرب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

المراكز التكنولوجية

من جانبه، أوضح نائب محافظ قنا، في بيان صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا، أنه يتم تنظيم ورشة العمل على مدار يومين ويشارك في فعاليات اليوم الأول 26 متدرب من الجهات المستهدفة والمراكز التكنولوجية بمدن (قنا – فقط – قوص – نقادة ) ، وسوف تُستكمل فعاليات الورشة غدا بحضور العاملين بالمراكز التكنولوجية لمدن ( أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – الوقف)، إضافة إلى ممثلى الجهات الخارجية.

◘ طلبات رخص المحلات

أضاف نائب محافظ قنا أن فعاليات الورشة شملت تدريب المستهدفين على عدد من المحاور منها شرح إجراءات طلبات رخص المحال العامة بعد التحديثات التي طرأت من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منظومة التراخيص وشرح آلية استخدام النظام الموجود على المنظومة، وكيفية متابعة الطلبات المقدمة ومواقف التنفيذ لدى الجهات الخارجية ذات العلاقة، مؤكدًا أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية أوضحا تنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليا بدون ترخيص، لافتًا إلى أن القانون الجديد يقدم تسهيلات وآليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن موجودة فى القانون القديم.