برئاسة محافظ قنا.. قرارات مهمة خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب مصطفى محمود، والنائب العمدة مبارك أحمد عامر، والنائب محمد طايع، والنائب سيد فؤاد أبوزيد أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، و النائب احمد عبدالماجد الأحمر، والنائب عبدالفتاح دنقل، أعضاء مجلس الشيوخ، وأنور ياسين، مدير إدارة شئون المجالس، بالإضافة إلى جميع القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.

إطلاق اسم شهيد

وقال محافظ قنا، إن المجلس وافق على إطلاق اسم الشهيد أحمد محمود محمد أحمد، على مدرسة كلاحين أبنود الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية، تقديرًا لتضحياته في حماية مقدرات الوطن، كما وافق المجلس على تأجير عدد ٤٣ باكية بالشادر الحضاري الجديد بمنطقة حاجر الجبل بقرية هوّ بنجع حمادي لأصحاب الشوادر القديمة المقامة وسط المدينة ، مقابل سداد القيمة الإيجارية التي ستحددها لجنة الإسكان.

وأضاف الداودي، أن المجلس وافق أيضًا على طرح ١٦ قطعة أرض بمساحات مختلفة من القطع الشاغرة بالمجمع الصناعي الحرفي بمنطقة الصالحية للمستثمرين، لإقامة ورش ومخازن للمجالات والحرف غير المتوفرة بالمجمع بنظام حق الانتفاع، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتلبية احتياجات المترددين على المجمع، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي الحرفي، شهد أعمال تطوير على مستوى البنية التحتية (طرق - مياه - كهرباء - صرف صحي).

كما تم بناء سور حول المجمع لتوفير الأمان للعاملين به، فضلًا عن إقامة نقطة إسعاف، ووحدة إطفاء، وهو المجمع الأول على مستوى الجمهورية الذي يضم نقطة إسعاف ووحدة إطفاء بتكلفة إجمالية ٥٠ مليون جنيه، لافتًا إلى أن المجمع الصناعي الحرفي تم إنشاءه منذ عام ١٩٩٩م، علي مساحة ٥٠ فدان ، و تضم ٥٤٢ ورشة بمساحات ( ٤٨ م - ٩٦ م - ١٤٤).

مخصصات مالية جديدة

كما وافق المجلس علي بدء تنفيذ المرحلة الأولي من المنطقة الحرفية بالترامسة ، من خلال المخصصات المالية للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وتشمل تنفيذ البنية التحتية وعدد من المنشآت الخدمية، موضحًا أن المنطقة الحرفية تقع على مساحة ٢٠ فدانًا مكونة من منطقتين الاولي منطقة الورش وسوف تضم ٤٥٦ ورشة، و الثانية للخدمات وتشمل مسجد، نقطة إسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة - كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن".

وخلال الاجتماع تم عرض تقرير حول انشطة وانجازات وحدة سكان محافظة قنا منذ إنشائها عام ٢٠١٩ وحتي الآن ، ودورها في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، و خفض معدلات المواليد ونسبة الأمية ، وارتفاع نسبة استخدام واسئل تنظيم الأسرة، وكذلك دورها في اذلاق المبادرات التي تسهم في توعية المواطنين حول خطورة القضية السكانية وآثرها علىى التنمية، ومخاطر الزواج المبكر والحمل المتكرر، و تنظيم القوافل الطبية المجانية ، و توفير التدريب اللازم للشباب في الحرف والمجالات المختلفة.