الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر الإفريقى| خالد بيبو يكشف موعد انتظام معلول وتاو فى معسكر الأهلى

خالد بيبو
خالد بيبو

 قال خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي إن الثنائي «علي معلول وبيرسي تاو»، لاعبي الفريق سوف يلحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما. 

وأوضح خالد بيبو أن «معلول» و«تاو» سوف يلحقان ببعثة الفريق في السعودية اليوم وغدًا تباعًا؛ استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي. 

ويغادر الفريق عقب مران اليوم إلى السعودية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي وتقام يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي. 

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري. 

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. 

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

السوبر الإفريقي| الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى السعودية

 وكان الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي قد اختتم تدريباته، ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي. 
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري. 
وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي 
وقاد اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجًا تدريبيًا مطولًا للاعبين استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران. 
وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. 
وخاض اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة وتقسيمة في ختام فقرات المران الجماعي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.

خالد بيبو الاهلى السوبر الأفريقي 2023 على معلول بيرسى تاو

مواد متعلقة

خالد بيبو: معسكر الأهلى فى النمسا يشهد حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين

خالد بيبو يوافق على إجراء تعديلات بالجهاز الطبى للأهلى

أول تعليق لـ خالد بيبو عقب توليه مهمة مدير الكرة بنادى الأهلى

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

"طلبت منه يساعد سورية فتزوجها".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها

"جمجمة وعظام" فى الترعة.. "كراكة الرى" تنبش لغز الـ8 سنوات بالغربية

مصدر فى الزمالك: وسطاء تواصلوا مع جون إيبوكا لضمه فى يناير

وفد عسكرى مصرى يصل ليبيا لتنسيق جهود الإغاثة لمواجهة تداعيات الإعصار “دانيال”

ليبيا تسلم مصر 75 جثمانًا من ضحايا إعصار دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟