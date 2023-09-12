السوبر الإفريقى| خالد بيبو يكشف موعد انتظام معلول وتاو فى معسكر الأهلى

قال خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي إن الثنائي «علي معلول وبيرسي تاو»، لاعبي الفريق سوف يلحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما.

وأوضح خالد بيبو أن «معلول» و«تاو» سوف يلحقان ببعثة الفريق في السعودية اليوم وغدًا تباعًا؛ استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

ويغادر الفريق عقب مران اليوم إلى السعودية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي وتقام يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

السوبر الإفريقي| الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى السعودية

وكان الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي قد اختتم تدريباته، ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي

وقاد اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجًا تدريبيًا مطولًا للاعبين استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة وتقسيمة في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.