الرئيس الروسي: أوكرانيا ستطلب السلام في هذه الحالة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن أوكرانيا ستكون مستعدة للدخول في نقاش بشأن السلام فقط عندما تنفد مواردها، مضيفًا أن كييف ستستغل أي توقف محتمل للأعمال القتالية لإعادة التسليح.

وأكد بوتين، خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي، أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، قائلاً إنه "لم يسفر عن نتائج"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي سياق منفصل، يتوجه مبعوث بابا الفاتيكان للسلام الكاردينال ماتيو زوبي إلى بكين، اليوم الثلاثاء، في مسعى دبلوماسي لبحث السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب صحف إيطالية.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه من المرجح أن يجتمع الكاردينال زوبي مع "قادة كبار في المؤسسة"، بما فيهم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج غدا الأربعاء.

وزار المبعوث البابوي بالفعل كييف وموسكو، في يونيو الماضي، ثم سافر إلى واشنطن، في يوليو الماضي، ضمن جهود يقودها الفاتيكان للتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب، التي بدأت في فبراير من العام الماضي.

خسائر أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد ما يصل إلى 71.5 ألف عسكري، مشيرًا إلى أن الهجوم لم يحقق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: هناك خسائر كبيرة منذ بداية الهجوم المضاد، حيث تبلغ الخسائر البشرية 71.5 ألف عسكري، علاوة على ذلك يقولون إنهم يريدون تحقيق نتائج بأي ثمن.

وأشار بوتين إلى أنه أحيانا ما يولد ذلك انطباعا بأنهم لا يهتمون بشعبهم على الإطلاق، والذين يتخلون عنهم في هذا الهجوم المضاد، وكأنهم ليسوا شعبهم مطلقا، وتابع: يخبرني القادة في ساحة المعركة، إنه لأمر مدهش.

وقال بوتين إن خسائر القوات الأوكرانية كبيرة، حيث فقدت فعليا 543 دبابة، وحوالي 18 ألف مدرعة من مختلف الفئات.

وتطرق الرئيس الروسي إلى تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية وطائرات "إف-16" وذخائر اليورانيوم.