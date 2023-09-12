ياسر قمر: نتفاوض مع الاتحاد الافريقى لإذاعة نهائى إفريقيا للطائرة بين مصر والجزائر

فتح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، خط اتصال مباشرًا مع مسئول الاتحاد الإفريقي من أجل التفاوض على إذاعة لقاء منتخبي مصر والجزائر فى نهائى بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التى تحتضنها القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

ويسعى ياسر قمر، رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، للحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي بإذاعة اللقاء النهائي، في ظل المنافسة الشرسة التى شهدتها أحداث البطولة، وآخرها موقعة نصف النهائي بين مصر والكاميرون، والتى فاز بها منتخب الفراعنة بنتيجة 1/3، في لقاء شهد أداءً بطوليًا من منتخب مصر، والذي حقق نتيحة مميزة على المنتخب الكاميروني العنيد، الذي أطاح بالمنتخب التونسي حامل لقب آخر ثلاث نسخ للبطولة الإفريقية.

وقال المهندس ياسر قمر: أتمنى الوصول لاتفاق مع الاتحاد الإفريقي والموافقة على إذاعة نهائى البطولة.

نجاح البطولة نتيجة الدعم الكبير لكل الجهات المعنية

ووجه رئيس اللجنة العليا المنظمة الشكر لدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الداعم الأول للرياضة المصرية، وكذلك الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، مؤكدًا أن نجاح البطولة نتيجة الدعم الكبير لكل الجهات المعنية، ولا بد من توجيه الشكر أيضًا لكل اللجان والأفراد، الذين عملوا بكل جهد وإخلاص للخروج بهذا الحدث بالشكل المبهر، الذي أشاد به جميع الوفود المشاركة بالبطولة.

ويلتقي في السابعة من مساء الغد منتخب مصر الأول لكرة الطائرة للرجال أمام نظيره منتخب الجزائر في نهائي البطولة الإفريقية المقامة حاليًا بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

ويدخل منتخب الفراعنة لقاء الغد بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الرجولي الذي قدمه أمام منتخب الكاميرون في دور النصف نهائي، والفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط للضيوف.

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي ليبيا والكاميرون في الخامسة من مساء الغد، وتأتي أهمية هذه المواجهة فى منح الفائز بطاقة العبور والتأهل لكأس العالم مع طرفي النهائي منتخبي مصر والجزائر.

جدير بالذكر أن قائمة الفراعنة تضم كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.