الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسر قمر: نتفاوض مع الاتحاد الافريقى لإذاعة نهائى إفريقيا للطائرة بين مصر والجزائر

ياسر قمر
ياسر قمر

فتح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، خط اتصال مباشرًا مع مسئول الاتحاد الإفريقي من أجل التفاوض على إذاعة لقاء منتخبي مصر والجزائر فى نهائى بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التى تحتضنها القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

ويسعى ياسر قمر، رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، للحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي بإذاعة اللقاء النهائي، في ظل المنافسة الشرسة التى شهدتها أحداث البطولة، وآخرها موقعة نصف النهائي بين مصر والكاميرون، والتى فاز بها منتخب الفراعنة بنتيجة 1/3، في لقاء شهد أداءً بطوليًا من منتخب مصر، والذي حقق نتيحة مميزة على المنتخب الكاميروني العنيد، الذي أطاح بالمنتخب التونسي حامل لقب آخر ثلاث نسخ للبطولة الإفريقية.

وقال المهندس ياسر قمر: أتمنى الوصول لاتفاق مع الاتحاد الإفريقي والموافقة على إذاعة نهائى البطولة.

نجاح البطولة نتيجة الدعم الكبير لكل الجهات المعنية

ووجه رئيس اللجنة العليا المنظمة الشكر لدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الداعم الأول للرياضة المصرية، وكذلك الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، مؤكدًا أن نجاح البطولة نتيجة الدعم الكبير لكل الجهات المعنية، ولا بد من توجيه الشكر أيضًا لكل اللجان والأفراد، الذين عملوا بكل جهد وإخلاص للخروج بهذا الحدث بالشكل المبهر، الذي أشاد به جميع الوفود المشاركة بالبطولة.

ويلتقي في السابعة من مساء الغد منتخب مصر الأول لكرة الطائرة للرجال أمام نظيره منتخب الجزائر في نهائي البطولة الإفريقية المقامة حاليًا بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

ويدخل منتخب الفراعنة لقاء الغد بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الرجولي الذي قدمه أمام منتخب الكاميرون في دور النصف نهائي، والفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط للضيوف.
ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي ليبيا والكاميرون في الخامسة من مساء الغد، وتأتي أهمية هذه المواجهة فى منح الفائز بطاقة العبور والتأهل لكأس العالم مع طرفي النهائي منتخبي مصر والجزائر.

جدير بالذكر أن قائمة الفراعنة تضم كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

فلافيو جيونيلي ورضا هيكل عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس ياسر تامر بيبرس

مواد متعلقة

ياسر قمر يجتمع بمنتخب الطائرة قبل ساعات من انطلاق بطولة أفريقيا

الأكثر قراءة

جريمة منتصف الليل.. "محمد" ينحر شقيقته "فريدة" فى الشارع

بديل هالاند.. الصحف العالمية تعلق على انضمام أنتونى موديست للأهلى

وفاة الفنانة كريمان بعد معاناة مع المرض.. وهذا موعد صلاة الجنازة

وزير الرى: عاصفة "دانيال" مرت بسلام على مطروح.. لا خسائر والأمور مستقرة

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

اتحاد الكرة يرفض تظلم بيراميدز على عقوبة حسين الشحات (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية