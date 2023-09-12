تحرير 83 محضرا تموينيا في حملات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذلك متابعة جميع الخدمات التي يتم تقديمها لجميع المواطنين داخل مدن ومراكز المحافظة، مع المساهمة في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :بمركز دمنهور تم ضبط 8 صفائح وقرص جبنة رومى منتهى الصلاحية كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة الى تحرير 40 محضر عدم الإعلان عن الأسعار خلال حملات على أسواق الخضر والفاكهة بمراكز دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وإيتاى البارود.

ضبط 63 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وبحملة مماثلة بمركز ادكو تم ضبط 63 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و محل بقاله لعدم الإعلان عن الاسعار و3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.

وبمركزى شبراخيت وأبو حمص تم ضبط 14مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 7مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة الى 17 مخبز بلدي لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن ومحضر تصرف فى شيكارتين دقيق بلدى مدعم، وبكوم حمادة ضبط 37 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل أحد المطاعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.