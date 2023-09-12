الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث في ليتوانيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت صباح اليوم، منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 21 عاما في الخماسي الحديث والمقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بمدينة دروسكينينكي في ليتوانيا. 
ويضم جدول منافسات اليوم مسابقة تتابع الفرق للفتيات والبنين، ويتكون فريق الرجال من مازن طارق ومحمد حسام، فيما يضم فريق السيدات ملك إسماعيل وفريدة أبوهاشم. 
وبدأت منافسات الناشئات بمسابقة السلاح في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحا، ثم النقاط الإضافية للسلاح عند الساعة 12.20 ظهرا، ثم الموانع والسباحة والليزر-رن.
وتبدأ منافسات الناشئين بمسابقة السلاح عند الساعة 10.20 صباحا ثم النقاط الإضافية للسلاح، ثم الموانع والسباحة والليزر - رن.
وتضم قائمة المنتخب المصري 4 لاعبين، وهم "محمـد الجنـدى ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام"، وتشهد قائمة الفتيات مشاركة الرباعي "ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر". 
ويترأس البعثة المهندس عمـرو شمـس، كما تضم يـاســر حفنـي المستشار الفني ومدير الرياضي، وعمـــرو سـيــد المدير الفني، ومـؤمـن سيــد المدير الفني للسلاح، ومحمـد العسـال المدير الفني للسلاح، وديفيـد عادل المدير الفني للسلاح، وعبد الرحمن عادل المدير الفني للسلاح، وإبـراهيـم سكـــر المدير الفني للرماية، وهشــام سليمـان المدير الفني للضاحية والدكتور محسن حسني للعلاج الطبيعي والتدليك. 
الجدير بالذكر أن مصر حققت ميداليتين بواقع ذهبية وفضية في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في بـولنــــدا  2022 .
حيث توج الفريق المكون من (محمـد الجنـدي - معتـز وائل – عمـر وائـل) بذهبيــة ‏ الفـرق، واحرز محمــد الجنــدي فضيـــة  الفردي فيما حصل الفريق المكون من (يـوسـف قـرنـي – اميرة قنديل) علـى المركـز الـرابـع ‏ فى التتابع المختلـط.

حقق ثنائي منتخب مصر للخماسي الحديث يوسف بيومي وحبيبة هيثم الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط للخماسي الحديث بدورة العاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة حاليًا بمدينة هيراكليون باليونان.
 

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أبطال مصر من الخماسي الحديث بطولة العالم أكدت ملك إسماعيل محمد الجندي أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة

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