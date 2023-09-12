موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بكأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، على لقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2023، هو الأكثر تداولا على محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد نتائج الفريق الأحمر المميزة، داخل أدغال إفريقيا، ووصول الفريق الأحمر لنهائيات دوري أبطال إفريقيا 3 مرات في آخر 4 نسخ، وحصد اللقب القاري 3 مرات، أعوام 2020 و2021 و2023.

ويدخل الأهلي، مواجهة الجمعة المقبلة، بحثا عن ضرب عصفورين بحجر واحد “الأول”، استعادة البطولة الغائبة عن جدران القلعة الحمراء، بعد التتويج بنسخة 2021 على حساب الرجاء المغربي.

أما ثاني أهداف الأهلي، هو حصد النجمة التاسعة من المسابقة القارية، ومواصة هيمنته على القارة السمراء، واستكمال الموسم التاريخي والاستثنائي للفريق الأحمر، الذي تمكن من خلالها في حصد جميع البطولات التي شارك فيه الموسم المنتهي 2022/2023 محليا وقاريا.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بكأس السوبر الإفريقي

ويستهل الأهلي موسمه الجديد 2023/2024، بمواجهة قوية للغاية، لا تقبل القسمة على أثنين، عندما يلتقي مع اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبلة الموافق 15 سبتمبر الجاري، على ستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

تنقل مباراة السوبر بين المارد الأحمر والفريق الجزائري لعام 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات بطولات الكاف داخل منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 7.

ويشارك ممثل الكرة المصرية في مواجهة نسخة السوبر الإفريقي أمام بطل الجزائر، بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم المنتهي 2022/2023، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

أما بطل الجزائر، فتوج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب يانج أفريكانز التنزاني.