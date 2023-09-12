الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بكأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، على لقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2023، هو الأكثر تداولا على محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد نتائج الفريق الأحمر المميزة، داخل أدغال إفريقيا، ووصول الفريق الأحمر لنهائيات دوري أبطال إفريقيا 3 مرات في آخر 4 نسخ، وحصد اللقب القاري 3 مرات، أعوام 2020 و2021 و2023.

ويدخل الأهلي، مواجهة الجمعة المقبلة، بحثا عن ضرب عصفورين بحجر واحد “الأول”، استعادة البطولة الغائبة عن جدران القلعة الحمراء، بعد التتويج بنسخة 2021 على حساب الرجاء المغربي.

أما ثاني أهداف الأهلي، هو حصد النجمة التاسعة من المسابقة القارية، ومواصة هيمنته على القارة السمراء، واستكمال الموسم التاريخي والاستثنائي للفريق الأحمر، الذي تمكن من خلالها في حصد جميع البطولات التي شارك فيه الموسم المنتهي 2022/2023 محليا وقاريا.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بكأس السوبر الإفريقي 

ويستهل الأهلي موسمه الجديد 2023/2024، بمواجهة قوية للغاية، لا تقبل القسمة على أثنين، عندما يلتقي مع اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبلة الموافق 15 سبتمبر الجاري، على ستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب تونس الودية في ختام الأجندة الدولية

اللائحة لا تمنع.. كولر يدرس الاستعانة بموديست فى مباراة السوبر

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة 

تنقل مباراة السوبر بين المارد الأحمر والفريق الجزائري لعام 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات بطولات الكاف داخل منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 7.

ويشارك ممثل الكرة المصرية في مواجهة نسخة السوبر الإفريقي أمام بطل الجزائر، بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم المنتهي 2022/2023، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

أما بطل الجزائر، فتوج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

الاهلى السوبر الأفريقي اتحاد العاصمة الجزائري موعد مباراة الاهلى السوبر الأفريقي 2023 موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الأكثر قراءة

سامح شكرى: مصر تتضامن مع المغرب فى مواجهة آثار الزلزال المدمر

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

تفاصيل إشعال عامل النيران في زوجته بمصر القديمة

كيف تبقى شابا بعد تجاوز الـ60 عاما؟

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"دانيال" تفسد "المصيف" فى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية