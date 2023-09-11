موعد مباراة السوبر الإفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

موعد مباراة السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء الذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

من المقرر أن يكون موعد مباراة السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

ستُقام مباراة السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، على إستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وستُذاع مباراة السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات والتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2023.

ويبحث فريق الأهلي عن انطلاقة قوية ومميزة لبداية الموسم الجديد 2023-2024، بحصد لقب قاري.

ويخوض فريق الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يُشارك فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية.‏

موقف موديست من المشاركة في مباراة كأس السوبر الإفريقي 2023

من ناحية أخرى، لا تزال الشكوك تحوم حول موقف النجم الفرنسي أنتوني موديست من المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023.

وبات أنتوني موديست قريبًا من الانضمام إلى صفوف الأهلي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المنتظر وصوله إلى القاهرة، اليوم الاثنين، قادمًا من سويسرا، بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكانت بعض المصادر داخل نادي الأهلي قد أشارت في وقت سابق إلى احتمالية مشاركة موديست في مباراة كأس السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ولكن ذلك بشرط قيده في قائمة الفريق المحلية والإفريقية، وذلك قبل نهاية يوم 13 سبتمبر الجاري، وقد تمتد لمدة يوم واحد فقط، أي قبل انطلاق اللقاء بـ24 ساعة.