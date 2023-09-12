الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عسران: الجمهور أسهم فى تأهل الفراعنة إلى نهائى بطولة إفريقيا للطائرة

عسران
عسران

أعرب محمد عسران لاعب المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة عن سعادته بعد تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 14 سبتمبر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتأهل أمس المنتخب المصري إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة “3-1“ في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الجزائري في النهائي غدا الأربعاء.

وقال محمد عسران: “ التأهل نتاج جهد مبذول وتعب كبير خلال الفترة الماضية من جانب اللاعبين من أجل الوصول إلى النهائي“.

وأضاف: “سنقوم بغلق هذه الصفحة والتفكير في مباراة النهائي، حيث إن الهدف الأساسي من البداية هو التتويج بلقب البطولة“.

وتابع: “ستكون مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر صعبة وقوية ولكن سيقدم اللاعبون أداءً جيدًا وسيبذلون قصارى جهدهم“.

وأكد عسران: “ اللاعبون لديهم حافز كبير لتحقيق الفوز خاصة بعد الهزيمة التي تعرض لها المنتخب المصري من نظيره الجزائري في دور المجموعات“.

واختتم حديثه قائلًا: “الجمهور المصري هو السبب الأساسي في التأهل إلى النهائي حيث إنه يقدم كافة الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين، وأوجه الشكر والتقدير لهم، وسنبذل ما في وسعنا للتتويج بلقب البطولة وإسعادهم“.

 

من جانبه، عبر محمد مصطفى لاعب المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة، عن سعادته بعد فوز المنتخب المصري على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة “3-1“ والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الجزائر غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال محمد مصطفى لعبة: «أشكر جمهور الشعب المصري الذي يقف دائمًا بجانبنا ويقدم لنا الدعم والمساندة والتشجيع، كما أقوم بإهداء هذا الفوز لهم، ونعدهم ببذل أقصى جهد لتحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية».

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